Путин заявил, что Минских соглашений "больше не существует", а Луганщину и Донетчину назвал "прописанными в конституциях республик" территориями "Л/ДНР"

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"Мы были заинтересованы в реализации Минских соглашений, потому что это результат компромисса. Минские соглашения были убиты еще задолго до признания народных республик Донбасса. Признание продиктованы теми обстоятельствами, что публично руководство Украины начало говорить, что они не собираются выполнять эти соглашения. Теперь, Минские соглашения, их не существует. Чего их выполнять, если мы признали независимость", – отметил Путин.



Президент РФ также прокомментировал, в каких границах Россия признала террористические организации независимыми государствами.



"Мы их признали ("Л/ДНР", - ред.), а это значит, мы признали все их фундаментальные документы. А в Конституциях прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей, в то время, когда они были в составе Украины", – подчеркнул он.



Путин прокомментировал разрешение Совета Федерации на использование российских войск за границей.



"Конечно, мы же вчера подписали соглашения (с "Л/ДНР", - ред). Там есть пункты, что мы будем оказывать, в том числе, и военную помощь. Поскольку там идет конфликт, мы этим решением даем понять, что в случае необходимости, мы намерены выполнять взятые на себя обязательства", - сказал он.



На вопрос, как далеко могут зайти войска РФ, Путин заявил: "Я не сказал, что войска сейчас туда пойдут, а во-вторых, предусматривать конкретные возможные действия невозможно, это зависит от ситуации на месте".

Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса.

Совет Федерации и Госдума России единогласно приняли решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР". Впоследствии Путин подписал эти законы.

Совет Федерации России разрешил президенту Владимиру Путину использовать российскую армию за границей.