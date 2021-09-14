Путин заявил, что идет на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в окружении

Об этом сообщает сайт президента РФ.

"Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавируса в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы.



Учитывая это, президент России примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме онлайн.