Путин заявил, что договорился с Байденом создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности

Об этом Путин сказал 8 декабря на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.



По словам президента РФ, в ходе переговоров с Байденом были подняты вопросы ситуации на востоке Украины и расширения НАТО. Путин назвал вовлечение Украины в НАТО неприемлемым для Кремля.



Президент РФ заявил, что лидеры США и РФ продолжат разговор о безопасности более предметно.



По словам Путина, Джо Байден предложил создать специальную структуру. Российская сторона пообещала передать Вашингтону свои идеи по этому поводу в течение недели.



"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", - сказал Путин.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина сдерживанием и деэскалацией возможной агрессии РФ.

В Кремле заявили, что Путин и Байден проведут еще одни переговоры, но точные сроки неизвестны.