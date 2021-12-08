Путин заявил, что договорился с Байденом создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что во время разговора 7 декабря договорился президентом США с Джо Байденом о создании специальной структуры для обсуждения вопросов безопасности
Об этом Путин сказал 8 декабря на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
По словам президента РФ, в ходе переговоров с Байденом были подняты вопросы ситуации на востоке Украины и расширения НАТО. Путин назвал вовлечение Украины в НАТО неприемлемым для Кремля.
Президент РФ заявил, что лидеры США и РФ продолжат разговор о безопасности более предметно.
По словам Путина, Джо Байден предложил создать специальную структуру. Российская сторона пообещала передать Вашингтону свои идеи по этому поводу в течение недели.
"Эта идея была сформулирована президентом США, и я с ней согласился. И сказал, что мы в ближайшее время представим свои соображения и предложения на этот счет, но до того, как мы это не сформулировали, говорить о содержании рано", - сказал Путин.
- Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину
- После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина сдерживанием и деэскалацией возможной агрессии РФ.
- В Кремле заявили, что Путин и Байден проведут еще одни переговоры, но точные сроки неизвестны.
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