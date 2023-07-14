Путин заявил, что ЧВК Вагнер юридически не существует и рассказал о встрече с Пригожиным

Об этом сообщает росСМИ "Коммерсантъ".

"Ну, да ЧВК Вагнер не существует! У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! То есть если нет закона, то нет и ЧВК. Группа есть, но юридически не существует! Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией. Но это вопрос, который должен обсуждаться в государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос", - заявил президент террористической РФ Владимир Путин.

Путин также рассказал, что провел встречу, куда пришли 35 вагнеровцев. Террорист заявил, что дал оценку действиям вагнеровцев на войне против Украины и во время мятежа 24 июня.

После мятежа Путин предлагал вагнеровцам несколько вариантов трудоустройства. На встрече также присутствовал Пригожин.

"Все они могли собраться в одном месте и продолжать служить. И для них ничего не изменилось бы. Ими руководил бы тот самый человек, который был их реальным командиром все это время. Многие кивали, когда я это говорил, а Пригожин сидел впереди и не видел этого. Сказал, выслушав: "нет, ребята не согласны с таким решением", - рассказал российский диктатор.

Что известно о мятеже Пригожина

23 июня стало известно, что российские войска якобы нанесли ракетный удар по базе ЧВК Вагнер. На это главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о "марше справедливости" и заявил, что 25 тысяч наемников идут на Москву.

В субботу, 24 июня, вагнеровцы в дополнение к центральной части Ростова-на-Дону, где они расположились вокруг штаба Южного военного округа еще вечером 23 июня, также взяли под контроль Воронеж. Их отведенные от границы с Украиной колонны двигались на Москву. Остановить их пыталась подконтрольная Шойгу военная авиация и артиллерия. В последний раз передовые части ЧВК Вагнер были замечены в Липецкой области РФ. А в самой российской столице на въезде строили огневые точки, рыли окопы и мобилизовали всех силовиков.

Вечером 24 июня прессслужба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, обнародовала текст заявления, в котором говорилось о готовности главы ЧВК Вагнер остановить движение военных колонн своих наемников, уже на подходе к Москве, и прийти к соглашению с Кремлем. Об этом Пригожин якобы договорился во время общения с Лукашенко.

Вместо этого финансист ЧВК Вагнер сообщил, что, не дойдя 200 км до Москвы, вагнеровцы останавливают движение и возвращаются в полевых лагерей. Диктатор РФ Владимир Путин обещал, что Пригожин сможет уехать в Беларусь, а Россия закроет уголовное дело против него.

26 июня Путин выступил с речью, в которой прокомментировал мятеж Пригожина – диктатор дал бойцам ЧВК Вагнер три варианта будущих действий.

27 июня федеральная служба безопасности России сообщила о закрытии уголовного дела по вооруженному мятежу, в котором фигурирует главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. А в минобороны РФ утверждали , что вагнеровцы передадут тяжелую технику регулярной армии России.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие.

3 июля российские СМИ опубликовали фото, сделанные местными жителями, на которых изображен вероятный лагерь вагнеровцев в Могилевской области Беларуси. В украинской разведке отметили, что Пригожин вряд ли переместит всех бойцов в Беларусь и сам не будет там постоянно. Очевидно, речь идет об перекидывании части вагнеровцев.

6 июля Лукашенко сообщил, что вагнеровцы находятся в своих полевых лагерях, а основатель компании Евгений Пригожин – на территории РФ.

10 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что через 5 дней после мятежа Путин встретился Пригожиным в Кремле.

Во время мятежа в России часть наемников частной военной компании Вагнера дошла до базы "Воронеж-45" – места хранения ядерного оружия РФ, утверждает руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Подробнее о ходе событий во время мятежа вагнеровцев читайте по ссылке.