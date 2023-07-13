Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"О членстве Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили - это создает угрозы для безопасности России", - заявил Путин.

По словам Путина,одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО.

"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и вообще сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин.

"Поэтому, - сказал Путин, - ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы".

При этом Путин отметил, что любая страна имеет право обеспечивать свою безопасность. "Конечно, она имеет право выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным, есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", - сказал он.

И продолжил: "Поэтому мы исходим из понимания того, что этот принцип, многократно задекларированный в различных международных документах, будет учитываться".

"А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности", – сказал президент РФ.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля в Вильнюсе прошел саммит лидеров стран НАТО. Заседания проходили на уровне лидеров стран и правительств. Впервые саммит принимала Литва. Мероприятие проходило в конгресс-центре LITEXPO. Безопасность во время мероприятия обеспечивали тысячи военнослужащих, небо защищали комплексы ПВО Patriot и NASAMS.

Во встречах принимали участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно были приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции. Всего в Вильнюс должны біли прибыть более 2400 членов из 48 иностранных делегаций, в том числе до 40 глав государств и до 150 других высокопоставленных чиновников. Также в саммите участвовал украинский президент Владимир Зеленский.

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Владимир Зеленский возмутился наличием "условий" для получения Украиной приглашения в НАТО и заявил, что это сродни "неготовности пригласить нашу страну в Альянс".

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня. Он считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Позже он также сообщил, что в НАТО не назвали, какие условия должна выполнить Украина для вступления в Альянс, неизвестно, кто их должен сформулировать.

Владимир Зеленский прокомментировал результаты саммита НАТО и заявил, что если бы Украина получила приглашение в Альянс, то они "были бы идеальны".

В среду, 12 июля, страны G7 согласовали общую декларацию, в которой указаны параметры гарантий безопасности для Украины. К соглашению могут присоединиться все желающие страны.

Впоследствии Владимир Зеленский, изначально критиковавший решение саммита, признал, что в результате Альянс убрал какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО – У России больше не будет шлагбаума перед дверью НАТО.

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