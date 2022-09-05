Путин завтра может назвать "антироссийским анклавом" любую страну, - военный эксперт Мусиенко
Есть угроза для других стран в том, что президент РФ Владимир Путин назвал Украину "антироссийским анклавом"
Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.
"После того, как Путин сказал о том, что они воюют с антироссийским анклавом, а не против независимого государства. Для мира нужно понять, что завтра Путин назовет "антироссийским анклавом" Литву, послезавтра Польшу, затем Эстонию, затем Молдову и так далее" , – сказал он.
По мнению Мусиенко, это достаточно опасная тенденция.
"Когда о независимом суверенном государстве говорят как о каком-то анклаве против которого можно даже начинать не войну, а какую-то специальную военную операцию. Завтра они проведут высадку десанта в Хорватии или пойдут на Словению. Объявят их каким-то "антироссийским анклавом" и скажут, что защищают там интересы России. Это достаточно угрожающие тенденции", - подытожил эксперт.
- Путин 1 сентября заявил, что "миссия российских солдат – защитить саму Россию, потому что на территории Украины" якобы начали создавать "антироссийский анклав, угрожающий РФ".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.5
Покупка 39.5Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.18Продажа 40.23
- Актуальное
- Важное