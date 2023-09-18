Путин зависим от Кадырова в вопросе стабильности Чечни, - ISW
Беспокойство по поводу здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в информационном пространстве РФ подчеркивает зависимость диктатора РФ Владимира Путина от него
Об этом говорится в отчете Американского института по изучению войны за 17 сентября.
По мнению экспертов, дестабилизация правления Кадырова будет серьезным ударом по режиму Путина – отчасти из-за того, насколько важным для популярности Путина было установление стабильности в Чечне из-за войны.
Аналитики считают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет сложно обеспечить стабильность в Чечне. Кремлю следует быть озабоченым тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на стабильность власти в республике на Кавказе.
- 15 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил , что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, что привело к тяжелому состоянию.
- Чеченская оппозиция заявляла об осложнениях с почками у Кадырова.
- 17 сентября, в телеграмм-канале Кадырова появилось видео , в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии. В то же время СМИ сообщают, что его самолет уже третьи сутки находится в Москве.
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