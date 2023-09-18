Путин зависим от Кадырова в вопросе стабильности Чечни, - ISW

Об этом говорится в отчете Американского института по изучению войны за 17 сентября.

По мнению экспертов, дестабилизация правления Кадырова будет серьезным ударом по режиму Путина – отчасти из-за того, насколько важным для популярности Путина было установление стабильности в Чечне из-за войны.

Аналитики считают, что Путину без Кадырова, вероятно, будет сложно обеспечить стабильность в Чечне. Кремлю следует быть озабоченым тем, что информация о болезни Кадырова может повлиять на стабильность власти в республике на Кавказе.