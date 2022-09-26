Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Проблема единственная в подходе к мобилизации в России какая: с одной стороны, – да, Россия получит много пушечного мяса, но с другой, – при первом серьезном поражении целые батальоны будут отказываться идти в бой. Целые батальоны могут повернуть оружие против Кремля. Это уже было не раз в российской истории, и я уверен, что именно так оно и повторится", - убежден Владимир Емельян.

Экс-министр инфраструктуры Украины напомнил, что идея создания в России так называемых добровольческих батальонов быстро пропала из информационного пространства, поскольку в Кремле понимают риски для себя подобных формирований в случае первого серьезного проигрыша на поле боя.

"Помните, была идея, что давайте каждый субъект Российской Федерации формирует свои национальные батальоны? Идея выстрелила, были аплодисменты и потом вдруг она пропала, потому что, во-первых, они четко понимают риск батальонов, сформированных по национальному принципу, во-вторых, они сейчас бросают мобилизованных для комплектации военных подразделений Российской Федерации, которые серьезно пострадали во время боев в Украине, и эта комплектация тоже будет оказывать пагубное влияние, как только мобилизованные будут попадать в подразделения, в которых уже половины нет, а половина - раненых. А выжившие после боев они будут с ужасом слышать, что происходит у них на родине, что ситуация экономическая ухудшается, трофеев нет, а Путин сходит с ума. Поэтому я думаю, что это только ускорит конец Путина, это решение о мобилизации. Он завершит свою жизнь как Николай II, а возможно, и как Каддафи, смерти которого он всегда боялся", - считает Владимир Омелян.