Путин затевает наибольшую войну в Европе после 1945 года, - Борис Джонсон
Факты свидетельствуют о том, что Россия планирует "наибольшую войну в Европе с 1945 года", заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Об этом он сказал в интервью корреспондентке BBC Софи Раворт, основные тезисы из которого опубликованы в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года, передает Еспресо.TV.
Джонсон выступал из Мюнхена (Германия), где мировые лидеры собираются на ежегодную конференцию по безопасности.
"Все признаки свидетельствуют о том, что воплощение плана уже в определенном смысле началось", - отметил глава британского правительства.
По словам Бориса Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, в ходе которого будет оцеплен Киев.
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Отвечая на вопрос, следует ли считать новое нападение РФ на Украину неизбежным, Джонсон заявил:
"Я боюсь, что это то, на что указывают улики. Их нельзя освещать".
"План, который мы видим, касается того, что может стать величайшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", - подчеркнул британский премьер.
И при этом речь идет "не только о потенциальной гибели украинцев, но и о молодых россиян", добавил он.
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