Путин затевает наибольшую войну в Европе после 1945 года, - Борис Джонсон

Об этом он сказал в интервью корреспондентке BBC Софи Раворт, основные тезисы из которого опубликованы в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года, передает Еспресо.TV.



Джонсон выступал из Мюнхена (Германия), где мировые лидеры собираются на ежегодную конференцию по безопасности.



"Все признаки свидетельствуют о том, что воплощение плана уже в определенном смысле началось", - отметил глава британского правительства.



По словам Бориса Джонсона, разведка предполагает, что Россия намерена начать вторжение, в ходе которого будет оцеплен Киев.



Читайте и смотрите также: Передовые части россиян в Белгородской и Курской областях России рисуют на бронетехнике особую отметку



Отвечая на вопрос, следует ли считать новое нападение РФ на Украину неизбежным, Джонсон заявил:



"Я боюсь, что это то, на что указывают улики. Их нельзя освещать".



"План, который мы видим, касается того, что может стать величайшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", - подчеркнул британский премьер.



И при этом речь идет "не только о потенциальной гибели украинцев, но и о молодых россиян", добавил он.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb