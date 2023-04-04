Но ее точно можно назвать догматической – столпом путинской идеологии. Ее главная идея – делаем, что хотим и как хотим.

По тексту есть пассажи о соблюдении международного права, а затем РФ будет сотрудничать со своими союзниками независимо от их международного признания. Претензии на "государство-цивилизацию", имеющую тысячелетнюю историю государственности и основу "сообщества русского мира" также всем надоели. Хотя забавно, что Лукашенко также во время своего выступления стал петь песню о "русскости" Беларуси из-за ее истории и что вроде бы российскость принадлежит не только России.

Интересно другое. В концепции Россия названа евразийским и евро-тихоокеанским государством. А Китай и Индию Россия хочет видеть стратегическими партнерами. Это означает, что видение Путина состоит в евразийском видении роли России. Тем более что в концепции не забыли вспомнить его любимое мнение о борьбе за "традиционные ценности".

В концепции Россия названа евразийским и евро-тихоокеанским государством. А Китай и Индию Россия хочет видеть стратегическими партнерами. Это означает, что видение Путина заключается в евразийском видении роли России

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Соответственно, наша (не только наша украинская, но и западная) задача состоит в том, создать у российских элит конфликт по поводу "ориентации" России. Там всегда была дискуссия между "западниками" и другими, теперь Путин толкает этот баланс в сторону Евразии. Многие россияне не чувствуют себя европейцами, но вряд ли видят себя как придаток Китая и его колонию. Мы должны им показать, что они направляются именно туда и очень быстро. И, конечно, неплохо иметь четкое видение, чем "русскость" как часть европейской — нашей цивилизации — отличается от евразийской "русскости". Ведь наша восточная граница есть границей между Европой и Евразией и не только географической.

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Об авторе. Павел Климкин, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины

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