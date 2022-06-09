Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Этот конфликт не будет быстрым, и у Путина есть время. Лукашенко рассчитывал на один–три месяца и считал, что ему удастся воздержаться от прямого участия. Поэтому максимально оттягивал время. Белорусы участвовали, но это делалось скрыто. Сейчас уже в Беларуси принято решение о создании южного командования и происходит открытая подготовка. Путин дожал Лукашенко. Сейчас Лукашенко пытается, под предлогом необходимости подготовки сил и создания дополнительных структур, оттянуть время еще на пару месяцев, надеясь на изменение ситуации. Например, Украина начинает контрнаступление, но опять же - Путин будет требовать от Лукашенко нанести удар в спину и отвлечь украинскую армию на севере", - заметил Самусь.



Военный аналитик также добавил, что Путин втягивает Лукашенко в войну. Лукашенко пытался выскочить из этой ловушки, но Путин его не отпустит.



"Белорусские воины будут заходить на территорию Украины в российской форме, для введения в заблуждение и создания волнения среди украинцев. Любой солдат, который зайдет на территорию Украины, - это агрессор и будет уничтожен. Для белорусского народа это будет трагедия. Потому что белорусы не россияне с точки зрения ментальности и пропаганды, но это их внутренние проблемы. Пусть уже убирают своего слегка неадекватного усатого лидера", - подчеркнул Самусь.

Самопровозглашенный президент Беларуси на совещании в министерстве обороны 26 мая распорядился создать оперативное командование вооруженных сил страны на южном направлении

Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что украинские военные "снесут голову" любому, кто попытается разделить страну

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