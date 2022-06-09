Путин заставляет Лукашенко ударить по Украине, чтобы отвлечь ВСУ на севере, - военный аналитик Самусь
Заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь считает, что для расширения агрессии Путину выгодно привлечь больше территорий и игроков. Для него остановка войны – это крах
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Этот конфликт не будет быстрым, и у Путина есть время. Лукашенко рассчитывал на один–три месяца и считал, что ему удастся воздержаться от прямого участия. Поэтому максимально оттягивал время. Белорусы участвовали, но это делалось скрыто. Сейчас уже в Беларуси принято решение о создании южного командования и происходит открытая подготовка. Путин дожал Лукашенко. Сейчас Лукашенко пытается, под предлогом необходимости подготовки сил и создания дополнительных структур, оттянуть время еще на пару месяцев, надеясь на изменение ситуации. Например, Украина начинает контрнаступление, но опять же - Путин будет требовать от Лукашенко нанести удар в спину и отвлечь украинскую армию на севере", - заметил Самусь.
Военный аналитик также добавил, что Путин втягивает Лукашенко в войну. Лукашенко пытался выскочить из этой ловушки, но Путин его не отпустит.
"Белорусские воины будут заходить на территорию Украины в российской форме, для введения в заблуждение и создания волнения среди украинцев. Любой солдат, который зайдет на территорию Украины, - это агрессор и будет уничтожен. Для белорусского народа это будет трагедия. Потому что белорусы не россияне с точки зрения ментальности и пропаганды, но это их внутренние проблемы. Пусть уже убирают своего слегка неадекватного усатого лидера", - подчеркнул Самусь.
- Самопровозглашенный президент Беларуси на совещании в министерстве обороны 26 мая распорядился создать оперативное командование вооруженных сил страны на южном направлении
- Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что украинские военные "снесут голову" любому, кто попытается разделить страну
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.03
Покупка 34.03Продажа 34.96
-
EUR
Покупка 36Продажа 37.27
- Актуальное
- Важное