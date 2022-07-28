Нардеп VIII созыва поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Начав 24 февраля острую фазу агрессии Путин запустил необратимые изменения, которые приведут к тому, что эта так называемая империя просто развалится. Нам нужно ускорить эти процессы. На это уже не влиять российская пропаганда. Россия должна быть разрушена как государство как среда зла" , – отметил Тетерук.

Украинский воин добавил, что вся украинская земля будет неизбежно освобождена от российских оккупантов.

"Россияне не способны удержать даже временно захваченные территории. Вооруженные силы Украины постепенно освобождают украинскую землю от захватчиков. Вся наша украинская земля обязательно будет освобождена, а Россия будет разрушена", - отметил Андрей Тетерук.

27 июля Минобороны Украины сообщило, что для захоронения всех убитых за 5 месяцев полномасштабной войны российских оккупантов нужно 24 футбольных поля.

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