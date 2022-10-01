Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Дагестан – это рекордсмен по количеству убитых на территории Украины и Дагестан восстал. На самом деле то, что сейчас происходит – это начало третьего, конечного этапа развала Российской империи. Первый распад был в 1917 году, второй в 1991, сейчас третий, который запустил Путин ", – подчеркнул Яковенко.

Российский оппозиционер также добавил, что у Путина остались только такие меры, как ядерная война, безумная мобилизация, присоединение четырех украинских областей к РФ.

"Оккупированные украинские территории присоединили к России в административных пределах, хотя ни один из этих регионов полностью не оккупирован. Они сделали вид, что опросили несколько пустых сел, а присоединили всю область, которая вообще под оккупацией не была", - отметил Яковенко.

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