Путин запустил начало третьего, конечного этапа развала Российской империи, – российский оппозиционер Яковенко
Российский оппозиционер и журналист Игорь Яковенко отметил, что Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России в меньшей степени затронули мобилизацию
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Дагестан – это рекордсмен по количеству убитых на территории Украины и Дагестан восстал. На самом деле то, что сейчас происходит – это начало третьего, конечного этапа развала Российской империи. Первый распад был в 1917 году, второй в 1991, сейчас третий, который запустил Путин ", – подчеркнул Яковенко.
Российский оппозиционер также добавил, что у Путина остались только такие меры, как ядерная война, безумная мобилизация, присоединение четырех украинских областей к РФ.
"Оккупированные украинские территории присоединили к России в административных пределах, хотя ни один из этих регионов полностью не оккупирован. Они сделали вид, что опросили несколько пустых сел, а присоединили всю область, которая вообще под оккупацией не была", - отметил Яковенко.
- В Кремле заявили, что территории "ДНР" и "ЛНР" "войдут в состав России" в границах 2014 года
- Россия применила право вето к резолюции Совбеза ООН, осуждающей аннексию временно оккупированных украинских территорий
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное