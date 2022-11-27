Европарламент наконец-то дал очень четкое определение российского государства, куда уж там Карамзину с Соловьевым, – государство-спонсор терроризма. Многие люди это воспринимают как определенный символический ярлык, но на самом деле, если уж европейцы до этого дошли, это будет иметь чрезвычайно серьезные последствия.

Несмотря на то, что решения Европарламента носят необязательный характер, это все-таки орган, обеспечивающий представительство в ЕС. Все решения, принимаемые в Европарламенте в виде резолюций, имеют долгую историю продолжений в национальных юрисдикциях стран, входящих в Евросоюз. О признании страны спонсором терроризма уже в ряде стран ЕС решение принято – в Польше, в странах Балтии, теперь Европарламент. Это означает, что на очереди страны Западной и Центральной Европы, частично страны Восточной Европы, которые будут более решительно идти по этому пути. Если Европарламент такие решения принимает, то почему бы этого не делать и там?

На что это повлияет? Во-первых, на долгосрочную перспективу. Рано или поздно пройдет международный трибунал по Украине. Неважно, будет ли он с участием ООН с правом вето постоянных членов – разумеется, Россия не пропустит такого решения. Есть также альтернативные возможности юрисдикции, когда ряд западных стран примут этот устав для себя и создадут трибунал между 9-10 странами. И там решения этого трибунала будут действовать. Такая альтернативная универсальная юрисдикция сейчас, кстати, украинскими властями разрабатывается. Совершенно очевидно, что немедленно, в краткосрочной перспективе, нужно решать вопрос конфискаций имущества государственных активов, корпоративных активов, потому что они нужны для восстановления критической инфраструктуры, уничтожаемой российским Кремлем, обстреливающим территорию Украины ракетами. Конечно, это повлияет на ослабление давления на налогоплательщиков – и в Европе, и в Америке. Хотя, на мой взгляд, это не такие большие деньги. Госдеп объявил, что с начала войны 22 миллиарда долларов израсходовано на помощь Украине. Некритические деньги, но как знать, сколько еще будет продолжаться война и какие еще будут потребности в Украине.

А здесь резерв неисчерпаем – 350 миллиардов долларов заморожено только ЦБ РФ в США. Ничего так сумма, только сравните – 22 миллиарда и 350.

Такие решения подталкивают к тому, чтобы подобные вопросы скорее решать. Это еще влияет на готовность вести переговоры и принуждать Украину к переговорам со стороны террористов. Даже эти настроения поскорее прекратить войну – не так чтобы они здорово симпатизировали Москве, есть агентура и на Западе московская, но все хотят прекратить этот кризис, проблемы энергетические и экономические, справиться с циклической рецессией, охватывающей мир каждые десять лет, а война только усугубляет эту ситуацию: пандемия, потом война с Украиной. Возникает определенное общественное мнение, при котором, когда речь идет о стране-террористе, о Москве, то договоренности, даже на компромиссных условиях, с таким субъектом переговоров невозможны.

В Москве начинают переходить к геноцидальной практике, без преувеличения. Такое впечатление, что партия наиболее упоротых – окончательный коллективный Малюта Скуратов решил применить то, что во всех кодексах со времен Второй мировой войны фигурирует под маркой «геноцид» и «геноцидальная практика». В частности, это уничтожение инфраструктуры, которая должна обеспечивать жизнь определенного этноса. И все это дело они разворачивают.

То, что это соответствует геноцидной практике, очевидно. А если учесть количество пострадавших по Украине, то уже и так понятно, потому что речь идет уже о сотнях и даже о миллионах. Потому что часть погибла, десятки тысяч, часть выкрали, переместили, поместили в тюрьмы и лагеря на территории России – все это вместе, с учетом этих целенаправленных массированных обстрелов территории Украины ракетами, безусловно, является геноцидом. Можно поспорить юридически, но это вопрос поствойны, когда можно будет спокойно оценить последствия.

Но сегодня реакция должна быть на происходящее в Украине, как на геноцид.

Тогда не будет этих бестолковых дискуссий. Что заявляет российская сторона? Небензя ночью заявляет: мы, говорит, обстреливаем (они это признают, то есть не отрицают, что обстреливают инфраструктуру, гражданские объекты – как они их понимают), потому что Украина получает западное вооружение. Это его прямая цитата, не моя. Но ведь Украина получает это вооружение, во-первых, законно, а во-вторых, для защиты своей суверенной территории, она ни на кого не нападала. Эта война и эти обстрелы проходят не на территории Ростовской или Московской области - они происходят на территории Украины. О чем здесь речь вообще? Это тупик, в котором оказалось международное право при наличии страны-учредителя ООН, такой как Россия, которая может блокировать любые инвективы, международно-правовые претензии к ней в обосновании геноцида, поскольку имеет право вето как постоянный член Совета безопасности. Но отменяет ли это констатацию, что, безусловно, осуществляется геноцид? На мой взгляд, никак не отменяет. А констатация всех этих правовых вопросов должна происходить прямо сейчас. Фиксироваться, удостоверяться, безразлично, касается это Бучи или ракетных обстрелов, в результате которых погибает гражданское население.

Мы еще это увидим. Речь идет о массированных атаках на энергетические объекты, которые имеют целью спровоцировать массовое замерзание людей. Но очень характерный момент – путинский Распутин с фамилией Дугин начинает говорить о возможном истреблении внутреннего врага. Такое впечатление, что сразу несколько исторических циклов сплелись в этом безумном водевиле.

Да, я читал его умозаключения в телеграме. Естественно, он имеет в виду внутреннего неприятеля, неприятеля во власти, элите. Врагов они определяют вполне произвольно. Лапин был герой, дали Героя России за Лисичанск и Северодонецк. Сам Путин сказал: дайте ему Героя, я вот с Шойгу по телефону разговаривал, за Северодонецк и Лисичанск дайте ему Героя, он направлением Центр командовал. И смотрите – прошло чуть больше месяца, а он уже «рассорен всеми» от Пригожина до Кадырова. А что это за люди – один уголовник, 13 лет отсидел, другой, Кадыров, воевал с этим самым Лапиным в Чечне. Конечно, генералитет недоволен: как эти выскочки смеют на генерал-полковника, человека из их среды, из их круга наскакивать? Я вам напомню, как Кадыров рассказывал: я, говорит, пришел к начштабу Герасимову, говорю ему, что Лапин не так воюет. Что ему ответил Герасимов: да не надо, у нас Лапин на хорошем счету (это пишет сам Кадыров в телеграм-канале), это серьезный военный, большой профессионал, не надо, мол. То есть это корпоративная спайка. Эти люди, генералитет, – такие же военные преступники, мы из них не делаем невинных агнцев. Но они о другом. Они, безусловно, даже в начале операции понимали, к чему все идет.

По крайней мере, какой-нибудь Герасимов прекрасно знал состояние собственных российских вооруженных сил и понимал прекрасно, чем закончится военная поддержка Украины, ее Вооруженных Сил со стороны Запада для этой войны.

И потому это недовольство вызвано тем, что они не хотят проиграть, потому что поражение навсегда останется: проиграли Украине – вы просто никакие не воины; во-вторых – потерять армию, то есть их бизнес. Это ведь для них бизнес, большой, гигантский, многомиллиардный бизнес. Посмотрите последнее расследование о Суровикине, о Шойгу – они все миллиардеры. Гигантские, какие-то сумасшедшие деньги, не снившиеся даже ни одному из советских генералов. Поэтому, безусловно, их недовольство вызвано тем, что их подвели под ситуацию войны, где вопрос не о заработать или не заработать, а о жить или умереть, жить или оказаться в тюрьме. Зачем им это, ради чего? Они так хорошо жили. Поэтому внутри генералитета фронда эта есть наверняка. Она есть и в правительстве, потому что им приходится решать хозяйственные задачи в условиях войны, санкций, изгойства – то есть в условиях давления с разных сторон. Это для них тоже совершенно тяжелая ситуация. Денег столько, сколько есть, сколько можно заработать, а их нужно растянуть и на вопросы ведения войны, и на социальную инфраструктуру, и на поддержание хозяйства, и на преодолении проблем технологических, научных, санкционных и т.п. И все это очень тяжело. Конечно, для них было бы комфортнее, чтобы войны не было и можно было бы решать эти проблемы, постепенно выходя из режима санкций. Поэтому у этой среды, безусловно, сложился некий консенсус. Проблема в другом – что, несмотря на ропот и недовольство, о которых периодически прорывается публичная информация, они не готовы совершать какие-то действия.

Они хотят, чтобы все разрушилось само, чтобы Путин умер, или его убили, или он подавился грибами, но не дай бог самим субъективироваться, принимать какие-то решения.

Так случилось с Хрущевым, когда ему позвонил Семичасовой и сказал: все, чао, проводим пленум ЦК (на котором его освободили от должности первого секретаря партии). Поэтому я считаю, что им, скорее всего, нужен какой-то импульс. Чтобы кто-то совершил публичное самоуничтожение путем объявления Путину «черной метки». Да, у такого человека судьба незавидная, возможно, но они это подхватят.

А как в этот расклад вписывается история с военным преступником Пригожиным и его кувалдой? Вы помните: покойный генерал Черкесов рассказал, как они «подвешивали Россию на чекистский крюк». И сейчас Россию «намазали» на пригожинскую вагнеровскую кувалду.

Совершенно точно: кувалда, перекрещенная со шваброй, – их главный символ. Его и Кадырова – этого меньше, потому что он не титульной культуры, здесь может быть более быстрая реакция, как это – чеченец будет расстреливать генералов? А Пригожин уголовник. Я с удивлением прочел, сейчас много публикаций появилось в центральной пропагандистской российской прессе, какой он был отличный бригадир, когда сидел за разбой. То есть ему создают репутацию, что он честный парень, вот так попал, но и в тюрьме вел себя прилично – так-то вот. Это что-то невероятное для аппарата, власти. Как это может быть вообще? Но моя трактовка такова:

Пригожина специально вырастили, накачали. Зачем? Чтобы он выполнил две важные функции: первая – роль некоего сатрапа, Малюты Скуратова с его опричниной или преторианской гвардией, как кому нравится, в отношении Путина, чтобы он стал фронтменом наказания и репрессивного механизма кувалдой за нелояльность, саботаж, плохую войну.

Он же открыто пикирует министерство обороны, так и заявляет. Не говоря уже о том Беглове, начальнике, губернаторе, которого он обвинил во взяточничестве, в госизмене, писал письма в генпрокуратуру и лично их оглашал. Это при том, что Беглов – не чужой Путину человек. А еще есть вторая причина, по которой Пригожина поднесли с кувалдой и 37 тысячами зэков-комбатантов, воюющих внутри ЧВК в Украине, – Путин его показывает Западу и говорит: вы хотите, чтобы меня не было, так вот он будет. Вы ему хотите ядерную бомбу дать, этому чуду-юду? И Запад на это ведется.

Но есть еще и Бортников с Патрушевым? Сейчас Пригожин фигурирует уже не просто в качестве военного преступника со стаей зэков – он вышел на международный уровень. Это пощечина не просто Лаврову с Машей Полторастакана, это вообще пощечина тому, что называется «устои чекистской системы», то есть он символизируется не только военным, но и Бортникову с Патрушевым.

Безусловно, Патрушев с Бортниковым ведут свою игру. Они руками Пригожина, им очень выгодно винить во всем армию – это они проиграли войну, это не мы проиграли войну. Правильно оценивали, неправильно оценивали, но воюет армия, армия должна была дать результат. То есть это способ отвода вины от себя. Вступить в игру публично, открыто они не могут, это не принято в аппарате. Аппаратные разные интриги – да, но открыто винить армию, что она плохо воюет, они себе позволить не могут, этого не предусматривает путинский тимбилдинг.

Поэтому они используют Пригожина. При этом относятся к нему свысока, для них Пригожин только инструмент, это не их уровня, не их круга фигура.

Они могут и ошибаться, ведь пригожины в российской истории из-за своей дикости и люти долго не жили, но на историю как игроки влияли.

Здесь вопрос, кто к кому первым придет с порцией «Новичка». Чекистское гнездо думает, что они будут первыми, но понятно, что химики найдутся и у Пригожина.

Не химики, а человек с кувалдой может прийти. То есть проще намного, даже и без химиков. Кувалда – этот символ уже не первый раз летает в воздухе, мы ее видели в Сирии, в других местах, они сами такой образ для себя выбрали. Какой-то адвокат пригожинский на камеру типа подарил Евросоюзу кувалду в коробочке, в футляре. Это еще и пиар.

Футляр, кстати, от скрипки. С виолончелью Ролдугина ярко ассоциируется.

Они там все вместе. Но сам факт, что криминал настолько очевидный никогда такой публичной роли не играл раньше. Закулисная – пожалуйста, чекисты всегда с криминалом были вась-вась, особенно питерские. Но все же во власти присутствие таких людей не допускалось никогда. Бизнес, какие-то темные дела – да, но вот чтобы человек претендовал на власть, формальную или неформальную, неважно (Пригожин какие-то центры открывает, чуть ли не партию создавать собирается ЧВК Вагнера), такое не разрешалось. То есть высшее разрешение предоставлено ради этих двух целей: опричнина и одновременно пугало для Запада. Путин такое уже много раз делал. В свое время в нулевые, я это хорошо помню, он пугал возвращением красно-коричневых. Поэтому Путин лучше красно-коричневых. «А вы что хотите – чтобы Зюганов?» – и он привел всех таких и других. Все это было заблуждение, ельцинское в частности. Но ведь это сработало. Сейчас, конечно, другое время, Путин сидит уже четверть века почти, скоро 23 года. Но я хочу сказать, что война все изменила, она усилила отношение как таковое. Естественно, Западу хотелось бы избавиться от Путина, ему даже неважно, кто Путина уберет, Патрушев или кто-нибудь другой. И Путин изобрел единственное средство защиты – сказать, что в результате хаоса могут прийти к власти Пригожин и Кадыров, что одно и то же, а значит, надо беречь Путина, который управляет всем этим «оркестром», вместе с футлярами от виолончелей.

А на сценарий войны как это может повлиять? Так называемая короткая война превратилась в долгую и затяжную, а сейчас плавно переходит в режим тотальной войны с запланированным геноцидом, а «военный порог» растягивается и на следующий год. Но ведь ресурсов на все понты, финансовых и человеческих, да и технических у Кремля нет.

В этой ситуации есть только два пути: один – переговорный процесс, на который Украина никогда не согласится на условиях капитуляции, а другой – тотальная война. Украина должна получить соответствующее оружие, адекватное тому, которое есть у Москвы, – ракетную технику, дроны, которые позволяют так же уничтожать российскую инфраструктуру. На это должен решиться Запад, у самой Украины проблемы с этим, потому что уничтожены промышленное производство и военное производство. Если Запад предоставит это вооружение, то, я считаю, это будет сдерживающим фактором, как минимум обстрелы инфраструктуры Украины прекратятся, потому что так же станет уничтожаться московская критическая инфраструктура. К этому Кремль точно не готов, рисковать они точно не готовы. Своим народом – пожалуйста, украинским народом – сколько угодно, кем угодно, но не самими собой. А дрон, извините, не выбирает, может и на Рублевку прилететь, хоть и в кремль на колокольню Ивана Великого. Поэтому Западу придется выбирать, он мучается этим выбором: дать или не дать ATACMS, дать или не дать летающие на тысячу километров дроны – вот что его делать? Вроде бы нужно договариваться, но как тут договориться, когда Москва вместо договариваться бьет по гражданским объектам? Вроде бы выглядишь некрасиво, потому что пытаешься подвести под переговоры с таким субъектом переговоров. Так что есть два пути: либо дальнейшая эскалация, которая приведет к дальнейшему поражению Москвы, потому что наступления ВСУ никто не отменял, и оно наверняка готовится. И, наверное, накапливаются резервы, я думаю, на Запорожском направлении – я не знаю, я просто на карту смотрю, что самое реальное для продолжения деоккупации. Или подведение к переговорам, но Москва, как справедливо говорит Зеленский, не собирается разговаривать. Она хочет выиграть время, перегруппироваться, провести новую мобилизацию, подтянуть какие-то резервы и вооружения от партнеров типа Ирана, а переговоры – это всегда компромисс. Та освободите территорию, начните выводить – что может быть проще? Вы же начали в Херсоне, так выйдите уже с левого берега, освободите часть Донбасса, начните потихоньку выводить войска из Крыма и начинайте переговоры: основания же появились, вот, мы уже освобождаем, давайте хоть как-то хоть что-то.

Зерновой коридор удалось как-то пропихнуть – и Шойгу слетал в Стамбул, и подписали очень хитрую формулу.

Зерновые сделки Москве не нравятся, потому что они не дают им выгоды. Они хотят, например, удобрениями торговать. Удобрений в России много – аммиак и многое другое. И эту проблему они никак не могут решить, а они собираются ее решить. Более того, они хотели путем этого зернового соглашения снять часть санкций. Но этого тоже не произошло.

Третье, чего они хотели – чтобы стамбульский формат при участии ООН в зерновом соглашении (соглашение заключено отдельно с Россией и отдельно с Украиной) стал неким способом заключения перемирия, хотя бы на Юге. Чтобы покинуть территорию того же Крыма, Одессу, тут же ходят суда, чтобы никаких наступлений ВСУ на этом направлении.

Это не сработало, и это очень раздражает Путина, он много раз публично выразился в духе «нас развели», «нас обманули». Как это – «тебя обманули»? Вон идут суда, возят зерно – все же нормально. Да, главный бенефициар Турция, она получает, по слухам, 25% со всех судов благодаря фрахту, благодаря всем возможностям, которые дает пролив. А правда это или нет – не знаю. Так пишут, а что там действительно, это лучше специалистам комментировать. В любом случае, Москва от этого не получила того, чего добивалась. Поэтому здесь условия таковы, что Москве нужно искать, и она ищет новый формат договоренностей через Америку, через других партнеров, чтобы убедить Киев войти в переговорный процесс. Мое личное мнение – перспективы здесь нет, но это не значит, что Москва не оставит этих надежд, в частности обстреливание ракетами территории Украины – это попытка принудить именно к этому. Но пока, как видим, результат совсем другой.

В свое время делались определенные прогнозы по поводу того, что произойдет в России после того, как россиян выбьют из Херсона. Это произошло, но такое чувство, что мы несколько переоценили эту формулу, что российская внешняя и внутренняя политика может посыпаться или упасть, как славянский шкаф. Сейчас могут развернуться чрезвычайно серьезные истории, в частности речь идет об огневом контроле над временно оккупированным Крымским полуостровом.

Я думаю, так и есть. Они утверждают, что у них 325 тысяч мобилизовано, и это уже с 21 сентября продолжается, а на улице уже ноябрь подходит к концу, то есть два месяца уже точно прошло с начала «мобилизации», а ни на одном из военных направлений – Бахмут, Соледар, на Угледар и Сватово были попытки подвинуть ВСУ – никаких результатов. Поэтому они действительно применяют ракетные удары – то единственное преимущество перед войском Украины, как инструмент военного террора относительно населения Украины. Я так понимаю, что ВСУ готовят наступление, а еще и политические причины у этого есть: любое давление на переговорах снизится существенно или даже исчезнет, если на поле битвы добиться успеха. Зачем переговариваться, если, скажем, левый берег – Токмак, Мелитополь и дальше до Чонгара – будет деоккупирован военным способом?

Или если ирпенская терроборона войдет в Джанкой, например.

Наверное, это понимают на Банковой, наверное, такое продолжение готовят. Москва может объявить новую мобилизацию. Состав мобилизованных мы видим – это никакая не тайная сила, которой не было. Они ее называют «Кузьмичи», как написал один из глупых военкоров. Но эта методичка была запущена: мол, не смогли профессиональные военные, но есть «русский мужик», который до Берлина дойдет и вернется без проблем. Но что-то нет такого – мужичок погибает почему-то, под Бахмутом слоями люди лежат, так и сто тысяч утрамбуют. Бессмысленность этой бойни должна стать очевидной и простому мужику – куда он едет, какая подготовка? Мне нравится, как бабы из Воронежской области записи делают, рассказывают, что их мужей, сыновей, отцов посылают воевать неподготовленными. Хорошо, а если подготовленными за месяц – было бы лучше? От «хаймерса» ни одна подготовка не помогает. Не понимают они, какая война идет на территории Украины. 70-80% погибших – от обстрелов. Артиллерийских, ракетных, минометных. Это дистанционная война. Москва продала, не как победу, но продала деоккупацию правобережья. Путин этого не комментирует, Песков сказал: все вопросы к Шойгу это все минобороны делает. Это уже смешно. Я ожидал, что с потерей Херсона возникнет когнитивный диссонанс у протагонистов этой войны, у тех, кто ее поддерживает, потому что непонятно, за что вы сражаетесь – чтобы больше убить мирного украинского населения? Да это противоречит даже вашей идеологии, вы убиваете не нацистов, а обычных граждан. Пока это все как-то существует внутри одной головы: отлично, украинцы теперь будут без тепла. Но это размывает цели и задачи операции, которые должны быть понятны тем, кто воюет в окопах, мотивация которых должна быть высокой. Они должны понимать, ради чего они умирают. Пока они умирают и даже ничего не успевают понять. В твиттере вон прочитал: 30-летний паренек, учитель обществоведения в какой-то провинции, раз – и нет через неделю. Так вы весь генофонд переубиваете.