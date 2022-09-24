Путин запретил российским военным отступать из Херсона, - NYT
Российский диктатор Владимир Путин запретил военным РФ отступать из оккупированного Херсона
Об этом сообщает New York Times .
Источники, знакомые с секретными разведданными, утверждают, что Путин дал указание военным о том, что стратегические решения на местах должны приниматься лично. В частности, он отклонил просьбу командования об отступлении из Херсона.
В NYT отмечают, что выход из оккупированного города позволил бы российским военным организованно отступить за Днепр и сохранить технику и личный состав. В то же время этот шаг стал бы еще одним унизительным публичным признанием поражения в войне и принес бы Украине вторую большую победу за месяц.
New York Times отмечает, что Херсон был первым крупным украинским городом, захваченным в феврале, и остается единственным областным центром, который оккупировала РФ после полномасштабного вторжения. Поэтому его освобождение стало бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского.
Издание связывает решение о мобилизации в России с тем, что Путин намерен одержать победу любой ценой, в то время как российская армия находится в смятении.
- 23 сентября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что РФ подтягивает резервы и создает новые переправы в Херсонской области.
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