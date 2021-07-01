Путин запретил россиянам отождествлять советский режим и Третий Рейх во Второй мировой войне

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Запрет публичного отождествление целей, решений и действий руководства СССР, командование и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии при освобождении стран Европы" , - говорится в документе.

Запрет касается публичных выступлений, художественных произведений, СМИ и интернета.

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Путин также подписал закон, предусматривающий запрет публичной демонстрации изображений военных преступников Второй мировой войны. Исключением является изображение, где отсутствует пропаганда или оправдание нацизма и "формируется негативное отношение к идеологии".