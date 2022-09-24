Путин записал "консервы" и на неделю скрылся из Москвы, - журналистка

Об этом со ссылкой на рассказы своих трех источников, знакомых с графиком Путина, сегодня, 24 сентября 2022 года, сообщила московская журналистка Фарида Рустамова.

"Видео с Путиным, в котором он призвал россиян на фронт, Кремль опубликовал утром в среду, 21 сентября. Оно было записано заранее, а не транслировалось в прямом эфире (в такое время – 9 утра – Путин обычно еще спит). Позже в тот же день Путин поехал в Великий Новгород, где посетил техническую школу и концерт. Сразу после концерта, как рассказывают мои собеседники, у Путина начался перерыв в публичной деятельности, и продлится она как минимум неделю", - отмечает Рустамова.

По ее словам, для того чтобы исчезнуть из публичного пространства незаметно, Путин заготовил "много "консервов" - "заранее снятых двусторонних встреч, которые пресс-служба публикует в нужное время для создания впечатления, что президент непрерывно работает".

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"Консервы" Кремль планирует использовать как минимум до будущего четверга, когда у президента в графике стоит визит в крупный промышленный регион", - говорится в сообщении Фариды Рустамовой.

В настоящее время, как она утверждает, Путин отдыхает "душой и телом" в своей резиденции на Валдае (Новгородская область, РФ), где рядом с главным зданием официальной резиденции находится трехэтажный СПА-комплекс с криокамерой, грязелечебницей и бассейном. Также там есть место для хоккея.

"Совершенно без связи уйти в отпуск на неделю Путин, конечно же, не может. В четверг и пятницу он провел телефонные переговоры с президентом Туркменистана и наследным принцем Саудовской Аравии. Также в пятницу на сайте Кремля была опубликована новость о совещание с членами Совбеза. Однако последнее также могло быть "консервами", говорят источники", - заключает Рустамова.

При этом Путин не пришел на "пятничный Z-концерт в самом центре Москвы в поддержку "референдумов" на оккупированных территориях Украины", – добавляет журналистка.

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