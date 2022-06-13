Президент РФ Владимир Путин 9 июня посетил выставку, посвященную юбилею первого российского императора Петра I и говорил о российском правителе с молодыми специалистами. И многих поразило, что Владимир Путин, по сути, впервые открыто, назвал цели своего нападения на Украину. Российский правитель говорил, что и Петра I упрекали, что он приходит на земли других народов, занимает во время войны со Швецией земли, населенные финно-венгерскими народами, и нас (русских, - ред.) упрекают, но у нас такая судьба – и здесь Путин снисходительно усмехнулся – что и он собирал земли, и мы собираем.

Хочу сказать, что мне никакой сенсации в этом заявлении Путина нет. Нет потому, что я постоянно подчеркивал: Путин занимается собиранием земель, по крайней мере, в своей голове. И все его политические заявления связаны исключительно с попыткой оправдать этот "сбор".

Но вернемся к эпохе Петра I, о которой он говорит. Территория, которую захватил русский царь для постройки своей новой столицы, Санкт-Петербурга, в то время называлась Ингерманландией. Жили там действительно финно-угры. В других условиях, если бы на эту территорию не распространилось российское влияние, они бы и дальше были просто финнами, частью совершенно иной цивилизации и страны. О славянских племенах русские историки и политики начали говорить исключительно для оправдания этого завоевания. Не было большим секретом, что Петербург был окружен финскими деревнями и даже императорская семья закупала продукты именно в этих селениях. Все деревни и города вокруг Санкт-Петербурга до 1938 года имели финские названия, которые только со временем стали переименовываться в русские. Если там были когда-то славянские племена, почему они не оставили по себе хоть каких географических названий? Хотелось бы спросить, но не у кого. Потому что вся русская история – это история, украденная у других народов. И, как видим, Путин придерживается той же точки зрения: если что-то удалось захватить, это захваченное можно объявить своим.

С финно-венгерскими народами это делали неоднократно, в последний раз – во время советско-финских войн, в 30-40 годы XX века. Тогда Финляндия потеряла даже ту свою территорию, где этническое присутствие финнов было совершенно очевидным. Во время захвата советскими войсками города Виипури (сейчас – город Выборг Ленинградской области РФ) практически все население города, 100 процентов, ушло с оккупированной территории на территорию Финляндии. В городе Выборг не оставалось ни одного жителя. То же самое касается и Карелии. Кстати, сейчас уже немногие помнят, что после оккупации Выборгского района эта территория была передана Советской властью в Республику Карелию, которая тогда называлась Карело-Финской ССР (1940-1956 годы, - Ред.). Но потом решили, что опасно называть город с очевидными финскими корнями, пусть даже в составе союзной советской республики, которая имела отсылку к Финляндии и карельскому национальному наследию, и Выборг передали в состав России. То есть его постигла судьба таких же регионов как Крым, который после депортации крымских татар превратили в Крымскую область в составе РФ. Обычная тактика россиян. А теперь посмотрим. Разве не такое же происходит в оккупированном Херсоне? Совершенно очевидна демонстрация подлинных намерений российского президента Владимира Путина: захватываешь украинский город и говоришь, что "здесь всегда была Россия".

Теперь относительно "собирания земель". Это действительно конкретная программа российского президента. Она не нова. На Лубянке, в Комитете государственной безопасности Советского Союза, а затем в Федеральной службе Российской Федерации, о необходимости возвращения территорий, "потерянных" РФ в результате распада Советского Союза, говорили с начала 1990-х годов. А Владимир Путин, как известно, – часть этой системы. Об этом говорили тем более уверенно, что данная опция поддерживается большинством граждан Российской Федерации. Возможно, есть разделение на тех, кто считает, что земли следует возвращать политическим путем и тех, кто считает, что нужно военным. Анатолий Чубайс – бывший глава администрации президента России, первый вице-премьер российского правительства, высокопоставленный чиновник путинских времен, который сейчас уехал из России и, очевидно, не собирается возвращаться, потому что не собирается считаться с последствиями войны, был сторонником либеральной империи. Это такой, которая не сосредотачивает свои усилия на военных возможностях захвата чужих территорий, но захватывает эти территории путем политического шантажа, экономического, подкупа элиты – разных инструментов, которые и Путин пытался задействовать вплоть до того момента, пока в Кремле не решили, что эти инструменты с Украиной не срабатывают и единственная реальная возможность возвращения так называемых земель исторической России – это война.

Так что сенсации нет. Все эти разговоры о денацификации, демилитаризации, вся эта фигня всегда использовалась исключительно для того, чтобы замаскировать истинные намерения Владимира Путина. Как я и говорил еще в 2014 году. Нет у Путина никакого желания защищать какой-нибудь "народ Донбасса". Ему вообще никакой Донбасс не нужен. Донбасс – это только часть его плана, связанного с попыткой вернуть в Россию земли сегодняшнего Украинского государства. Столько сколько получится. Лучше, чтобы все. И все эти разговоры по этому поводу нужно или не нужно было выполнять Минские соглашения… Минские соглашения были эффективным механизмом остановки российской экспансии с правовой точки зрения. Он (механизм, – Ред.) демонстрировал нежелание Москвы выйти из оккупированных территорий и ликвидировать так называемые народные республики. Ведь именно об этом говорилось в минских соглашениях. У них даже никаких "народных республик" не было. Там были "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", ОРДЛО, если кто-то забыл. Ну и что? Чем это помешало Путину – когда решение о войне уже было принято – признать независимость тех же "народных республик", решение о ликвидации которых он самочинно подписал в 2014 году на переговорах в Минске? Ничем. Потому что это его не интересовало. И тут мы приближаемся к вопросу: А что дальше?

Попробуем понять, каковы политические планы Путина. Вечером 9 июня были обнародованы интересные детали его кадровых решений на оккупированных территориях. Оказалось, что сейчас этими территориями занимается один из ветеранов администрации президента России Борис Рапопорт. Рапопорт был ближайшим сотрудником помощника президента РФ Владислава Суркова еще 2013-2014 годов, во время украинского Майдана, когда в Кремле решали вопросы аннексии украинских земель и создания так называемой Новороссии. Между этими двумя чиновниками было распределение обязанностей. Сурков находился в основном в Крыму, там был его главный плацдарм. Он постоянно посещал территорию Автономии, проводил "кастинг" лиц, которые должны возглавлять Крым после его присоединения к РФ. В результате, после долгих разговоров с разными представителями предателей, выбрали Аксенова. А Рапопорт работал в Харькове, который, по замыслу российского руководства, должен стать либо альтернативной столицей Украины, либо центром "Новороссии". Люди, с которыми он тогда сотрудничал, вряд ли что-нибудь расскажут. Ближайший соратник, который должен был выполнять эту задачу Геннадий Кернес, уже ничего не расскажет. Будем надеяться, что все детали этого плана расскажет после войны Михаил Добкин. А план был довольно прост: с помощью диверсантов, которых должно поддержать местное население, создать "Новороссию" и решать - будет ли это альтернативная Украина, или какое-то квазигосударство со столицей в Харькове, которое затем присоединится к Российской Федерации. Мы знаем, что из этого ничего не вышло, но хорошо помним 2014 год: Одесса, Харьков, происходящее на Донбассе… В принципе границы этого псевдообразования четко определены в так называемой Крымской речи Владимира Путина – выступлении российского президента на федеральном заседании собрания РФ. Когда принималось решение об аннексии Крыма. И все эти территории Восточной и Южной Украины там определены как подарок большевиков Советской Украине, который должен быть отобран. Опять же никаких новостей в этом нет. Политический учитель Путина, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак еще в начале 90-х говорил, что союзные республики должны выходить из Советского Союза с тем, что у них было на момент присоединения. С точки зрения территориальных амбиций РФ здесь можно выгородить все, что угодно. Тогда у Рапопорта ничего не вышло. Получилось только создать те "народные республики", которыми потом занимался его начальник Сурков, после Суркова Козак, а теперь заботится Сергей Кириенко, отвечающий за внутреннюю политику России. Рапопорт сейчас там именно потому, что выполняет задание Кириенко, а 9 июня все руководство так называемой ДНР заменили с местных братцев российскими бандитами. Это предпосылка к тому, что оккупированные территории – Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области – будут объединены, как считают мои российские коллеги, в единый федеральный округ, а Борис Рапопорт может стать постоянным представителем президента России в этом новом округе. Вот для чего Кириенко ездит в Мариуполь, Мелитополь, Херсон, вот какова политическая программа минимум. Выйти на административные границы этих областей и создать федеральный округ России. И дальше разговаривать с украинским руководством языком свершившихся фактов: "вопрос Крыма закрыт, вопрос Донецка закрыт, вопрос Луганска закрыт, вопрос Херсона закрыт, вопрос Запорожья закрыт". Дальше говорим о том же: о денацификации, демилитаризации, нейтральном статусе и всякой такой фигне… Только уже без этих территорий. И за время таких переговоров готовимся к захвату новых регионов на Востоке и Юге страны, для чего эти переговоры и нужны.

Мы ведь понимаем, что будет после создания этого федерального округа? Он должен стать плацдармом для захвата Харьковской и Днепропетровской областей на востоке, Одесской и Николаевской на юге. С выходом на Приднестровье и оккупации Молдовы с помощью этого вечного ключа к государственности. А там уже можно создавать новый, Южный, федеральный округ РФ в составе Николаевской и Одесской областей Украины, самопровозглашенного Приднестровья и территории Республики Молдова, которая сейчас контролируется законным правительством в Кишиневе. С выходом на границу с Румынией это следующий этап. Вот практически вся Новороссия. Вот программа войны на следующие месяцы или годы войны. И, конечно, я не исключаю повтора попытки удара по Северу Украины. Но, мне кажется, сейчас цель заставить украинское руководство согласиться с такими территориальными потерями. А к Северу дело дойдет только после того, как будут покорены Восток и Юг. Хотя опять-таки я могу ошибаться, я импровизирую, планов российского генштаба я не видел. Но могу вам сказать точно, что и они импровизируют после того, как план блицкрига провалился.

Что можно этому противопоставить? В первую очередь реализм. Первое: все это может быть остановлено только нашей героической армией, только военным путем. Никакого политического пути преодоления этой проблемы не существует, нужно это запомнить навсегда. Второе: любые переговоры будут для России ширмой для подготовки новых атак. Никаких мирных соглашений с Россией нельзя достичь по той простой причине, что Россия не воспринимает Украину как субъект международного права, а воспринимает ее как ряд российских областей, которые должны быть присоединены к "материнскому" государству. Третье: все надежды на то, что Путин, после всех этих разговоров о Петре I, поймет последствия своих действий, бесполезны. Его совершенно не интересуют экономические последствия. Совершенно. Тем более до тех пор, пока Россия может ежегодно вкладывать в свой бюджет сотни миллионов долларов от нефти. А сейчас, в связи с удорожанием энергоносителей, она, кажется, получает даже больше, чем до нападения на Украину. Путин может быть уверен, что удержит стабильность в Москве и платит большие деньги силовикам, которые смогут разогнать любое восстание. Даже если оно начнется. А это восстание выглядит очень маловероятным, потому что россияне хорошо понимают: Путин делает то же, что и Петр I. Украина для победы должна использовать резервы цивилизованного мира – экономические, финансовые, военные. Борьба просто Украины с Россией, конечно, для нас очень серьезное испытание. Борьба с Россией всего цивилизованного мира, который будет нам помогать, может длиться очень долгое время, но главный груз этой борьбы будет нести украинский народ. Настраивайтесь на длительную борьбу. И не верьте тому, кто говорит, что можно договориться с Путиным. С Путиным можно договориться только на российско-польской границе. Или русско-румынской, или русско-венгерской. Только там, где будет стоять российское знамя рядом с польским или венгерским, там Путин будет с кем-то договариваться. Не с нами. Я не уверен, что с поляками или венграми он будет серьезно договариваться, потому что тогда возникнет вопрос о сферах влияния этой империи. Но это уже следующая история, потому что я не уверен, что Путин готов к вторжению на земле НАТО.

Вот так все это выглядит сегодня.