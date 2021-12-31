Путин занимается шантажом и угрозами, чтобы расшатать НАТО и ЕС, - Гопко

Такое мнение Гопко высказала в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"На самом деле Путин зарабатывает на угрозах вторжения в Украину. Помимо встречи с Байденом в Женеве, мы видим телефонные разговоры, где каждый раз он выторгует для себя и для своего окружения за счет россиян и народов, проживающих на территории РФ. Ведь у Путина сейчас рекордно низкие рейтинги. Что касается Украины, то мы должны понять, что линия, которую заняли наши западные партнеры и США, достаточно жесткая. Если Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину, то его ждут еще более мощные санкции", - сказала Гопко.



Политика не заметила, что санкции могут стать ключевым элементом в сдерживании Путина. По ее мнению, украинская дипломатия должна работать над тем, чтобы санкции против Кремля были введены за вооруженную агрессию против Украины, которая длится уже 8 лет.



"Вместо того, чтобы вывести войска с оккупированных территорий Украины, Путин еще больше стягивает военную технику и войска у границ Украины. Путин занимается шантажом и угрозами, чтобы расшатать ситуацию в Европе. Он пытается взорвать единство в НАТО и ЕС из-за завершения и запуска "Северного потока-2". Поэтому не нужно ждать очередного вторжения Путина в Украину, чтобы применить санкции. "Путин is the killer!" - это говорил Байден, когда стал президентом США. Поэтому Украине не нужно ждать переговоров и как они закончатся, а держать собственную украинскую позицию", - добавила Гопко

Напомним, 30 декабря президент США Джо Байден и глава РФ Владимир Путин провели новый телефонный разговор.

Ранее Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

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Джо Байден не исключил возможности встречи с главой РФ Владимиром Путиным 10 января – в день, на который запланированы переговоры безопасности США и РФ.