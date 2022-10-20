Путин замазывает в кровь всех , кто принадлежал к так называемой партии молчания
Указ дает возможность на оккупированных территориях кроме Крыма забирать всех мужчин в армию
Путинский указ о мобилизации. Три важных аспекта:
1. Указ дает возможность на оккупированных территориях кроме Крыма забирать всех мужчин в армию. Не просто хватать на улицах, а врываться в дома. Эвакуация необходима для того, чтобы упростить обнаружение мужчин.
2. Указ делит РФ на четыре зоны с разной степенью готовности к боевым действиям. Это нужно для того, чтобы в любой момент перевести любую территорию в военное положение и продолжить там мобилизацию.
3. Вместе с военным положением Путин неожиданно поднял мэра Москвы до статуса "ответственного за регионы вместе с администрацией президента". Таким образом, он замазывает в кровь всех тех, кто принадлежал к так называемой партии молчания. И параллельно создает напряжение по линии Собянин – Кириенко. Он начинает натравливать окружение, судя по всему, переживая за то, что многие постарались дистанцироваться от войны и набирают политический вес.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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