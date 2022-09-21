Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Путин же хочет быть большим, он хочет быть значимым. Но на самом деле он закомплексованный карлик, который уже залез в преступления так же как когда-то Сталин загрязнился, так же как большевики когда-то уничтожали в большом количестве наших украинских людей. Сейчас он тоже, мне кажется , будет продолжать убивать украинцев, продолжать не замечать тех зверств, которые делает его позорная армия.И дальше, мне кажется, от него ничего хорошего ожидать не надо.Нам просто нужно делать свое дело. А наше дело - это его позорить нашими действиями. Мы увидели, что российская армия умеет очень хорошо убегать, просто убегать, бросая все. Это не воины, у них нет мотивации", - сказал Лысенко.

Эксперты из США считают, что псевдореферендумы не помогут РФ изменить ситуацию с комплектацией армии, однако приведут к усилению ядерного шантажа

Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

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