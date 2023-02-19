Странно, что я его не видел раньше (вышел более трех лет назад). Но сейчас он актуален с точки зрения изучения "роли личности в истории".

Интересны документальные кадры, которые группа Манского снимала к годовщине избрания Путина. Интересные диалоги (не входившие в официальную хронику) и интересные выводы, которые можно сделать после просмотра.

Иностранные разведки ошибаются, когда говорят, что Путин задумал окончательно реставрировать империю после двух "ковидных" лет, когда был ограничен в общении с внешним миром

Вывод первый. Иностранные разведки ошибаются, когда говорят, что Путин задумал окончательно реставрировать империю после двух "ководных" лет, когда был ограничен в общении с внешним миром.

По фильму, тезис о "возвращении к прошлому" сидел в Путине уже в 1999-м году. А возвращение гимна с советской музыкой Александрова и вовлечение в написание Сергея Михалкова было лишь прологом к этой цели.

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Вывод второй. Путин — закомплексованный и явно несчастный человек, не способный к эмпатии. Кадры с приездом к своей учительнице совершенно четко демонстрируют, что к власти пришел человек-технология. За спиной у которой – исключительный прагматизм и злоба на весь мир. Путин не хочет вспоминать о своем детстве, он "заточен" на то, чтобы доказать, что "общая цель важнее желания каждого человека".

Вывод третий. Путин совершенно без уважения или благодарности к Ельцину принял власть как должное. Полтора часа, которые Ельцин в ночь выборов ждал обратного звонка (и не дождался), говорят очень красноречиво.

С Медведевым у Путина были более дружеские отношения, чем с женой. Людмила еще в 99-м напоминала исключительно "атрибут", на фоне которого ее тезка – Людмила Янукович – была даже в более выигрышном положении.

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Вывод четвертый. Большинство людей, которые привели Путина к власти, перешли либо в оппозицию к нему, либо уехали из России, либо уже в ином мире. Вместе с Путиным из его первого избирательного штаба остался только Медведев. С которым, похоже, у Путина были более дружеские отношения, чем с собственной женой. Людмила еще в 99-м напоминала исключительно "атрибут", на фоне которого ее тезка – Людмила Янукович – была даже в более выигрышном положении. Я не психолог, но на кадрах (повторюсь) – никакого намека на близость.

И наконец вывод пятый. Когда Путин говорит в 2000-м, что не хочет быть монархом, потому что "жизнь монарха — сложная", он уже тогда думает именно об этом. Ибо какого милого тогда вообще об этом говорить?

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Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"

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