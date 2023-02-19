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OPINION

Путин – закомплексованный и явно несчастный человек

Виктор Шлинчак
19 февраля, 2023 воскресенье
12:04
Мнение

Недавно показали документальный фильм режиссера Виталия Манского "Свидетели Путина"

Странно, что я его не видел раньше (вышел более трех лет назад). Но сейчас он актуален с точки зрения изучения "роли личности в истории".

Интересны документальные кадры, которые группа Манского снимала к годовщине избрания Путина. Интересные диалоги (не входившие в официальную хронику) и интересные выводы, которые можно сделать после просмотра.

Иностранные разведки ошибаются, когда говорят, что Путин задумал окончательно реставрировать империю после двух "ковидных" лет, когда был ограничен в общении с внешним миром

Вывод первый. Иностранные разведки ошибаются, когда говорят, что Путин задумал окончательно реставрировать империю после двух "ководных" лет, когда был ограничен в общении с внешним миром.

По фильму, тезис о "возвращении к прошлому" сидел в Путине уже в 1999-м году. А возвращение гимна с советской музыкой Александрова и вовлечение в написание Сергея Михалкова было лишь прологом к этой цели.

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Вывод второй. Путин — закомплексованный и явно несчастный человек, не способный к эмпатии. Кадры с приездом к своей учительнице совершенно четко демонстрируют, что к власти пришел человек-технология. За спиной у которой – исключительный прагматизм и злоба на весь мир. Путин не хочет вспоминать о своем детстве, он "заточен" на то, чтобы доказать, что "общая цель важнее желания каждого человека".

Вывод третий. Путин совершенно без уважения или благодарности к Ельцину принял власть как должное. Полтора часа, которые Ельцин в ночь выборов ждал обратного звонка (и не дождался), говорят очень красноречиво.

С Медведевым у Путина были более дружеские отношения, чем с женой. Людмила еще в 99-м напоминала исключительно "атрибут", на фоне которого ее тезка – Людмила Янукович – была даже в более выигрышном положении.

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Вывод четвертый. Большинство людей, которые привели Путина к власти, перешли либо в оппозицию к нему, либо уехали из России, либо уже в ином мире. Вместе с Путиным из его первого избирательного штаба остался только Медведев. С которым, похоже, у Путина были более дружеские отношения, чем с собственной женой. Людмила еще в 99-м напоминала исключительно "атрибут", на фоне которого ее тезка – Людмила Янукович – была даже в более выигрышном положении. Я не психолог, но на кадрах (повторюсь) – никакого намека на близость.

И наконец вывод пятый. Когда Путин говорит в 2000-м, что не хочет быть монархом, потому что "жизнь монарха — сложная", он уже тогда думает именно об этом. Ибо какого милого тогда вообще об этом говорить?

Источник

Об авторе. Виктор Шлинчак, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства "Главком"

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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