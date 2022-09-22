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Главная война с Россией "Путин загнал себя в ловушку": Климкин о мобилизации в РФ
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"Путин загнал себя в ловушку": Климкин о мобилизации в РФ

22 сентября, 2022 четверг
14:28
война с Россией

Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Путин допустил роковую ошибку, объявив мобилизацию в РФ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путину критически важно стабилизировать фронт. Он считает, что мобилизация ему поможет. Однако объявить общую мобилизацию он не может, потому что это катастрофически не популярно в России. Там все могут прыгать перед телевизором, однако идти воевать желания у россиян мало", - объяснил Климкин.  

Дипломат считает, что мобилизация в РФ может потрясти российское население.

"Те протесты, которые мы сейчас видим в России жалкие, однако люди вышли на улицы. Даже на фоне того, что накануне объявления мобилизации в России приняли поправки в Уголовный кодекс. То есть все это классическая диктатура. Путин очень надеется, что все эти меры ему помогут. Однако он может снова допустить роковую ошибку. Поскольку россияне всегда очень медленные, но в какой-то момент, когда им что-то не понравится, они могут взорваться. Кроме того, в самой России тоже есть свои проблемы", - добавил он.

  • 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Путин хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

  • В этот же день госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение". А такая новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.

  • РосСМИ анонсировали к 20:00 20 сентября обращение Путина и даже запустили окна трансляции. Ожидалось, что он может подтвердить псефдореферендумы на оккупированных территориях и объявить всеобщую мобилизацию.

  • Уже вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил , что общей мобилизации не будет.

  • Пока россияне ждали обращения своего президента, индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума.

  • Впоследствии анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях писали, что президента РФ "мобилизовали". А пропагандисты намекали, что его покажут утром 21 сентября. В ОПУ отреагировали на перенос выступления Путина. "Время переписывать речь", - написал Михаил Подоляк.

  • 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

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Россия
Владимир Путин
мобилизация
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