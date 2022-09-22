"Путин загнал себя в ловушку": Климкин о мобилизации в РФ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путину критически важно стабилизировать фронт. Он считает, что мобилизация ему поможет. Однако объявить общую мобилизацию он не может, потому что это катастрофически не популярно в России. Там все могут прыгать перед телевизором, однако идти воевать желания у россиян мало", - объяснил Климкин.

Дипломат считает, что мобилизация в РФ может потрясти российское население.

"Те протесты, которые мы сейчас видим в России жалкие, однако люди вышли на улицы. Даже на фоне того, что накануне объявления мобилизации в России приняли поправки в Уголовный кодекс. То есть все это классическая диктатура. Путин очень надеется, что все эти меры ему помогут. Однако он может снова допустить роковую ошибку. Поскольку россияне всегда очень медленные, но в какой-то момент, когда им что-то не понравится, они могут взорваться. Кроме того, в самой России тоже есть свои проблемы", - добавил он.