"Путин загнал себя в ловушку": Климкин о мобилизации в РФ
Министр иностранных дел Украины 2014-2019 гг. Павел Климкин считает, что Путин допустил роковую ошибку, объявив мобилизацию в РФ
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Путину критически важно стабилизировать фронт. Он считает, что мобилизация ему поможет. Однако объявить общую мобилизацию он не может, потому что это катастрофически не популярно в России. Там все могут прыгать перед телевизором, однако идти воевать желания у россиян мало", - объяснил Климкин.
Дипломат считает, что мобилизация в РФ может потрясти российское население.
"Те протесты, которые мы сейчас видим в России жалкие, однако люди вышли на улицы. Даже на фоне того, что накануне объявления мобилизации в России приняли поправки в Уголовный кодекс. То есть все это классическая диктатура. Путин очень надеется, что все эти меры ему помогут. Однако он может снова допустить роковую ошибку. Поскольку россияне всегда очень медленные, но в какой-то момент, когда им что-то не понравится, они могут взорваться. Кроме того, в самой России тоже есть свои проблемы", - добавил он.
- 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Путин хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.
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В этот же день госдума ввела в Уголовный кодекс РФ понятия "мобилизация" и "военное положение". А такая новость о "референдумах" и "мобилизации" в РФ резко обрушила акции на Московской бирже.
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РосСМИ анонсировали к 20:00 20 сентября обращение Путина и даже запустили окна трансляции. Ожидалось, что он может подтвердить псефдореферендумы на оккупированных территориях и объявить всеобщую мобилизацию.
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Уже вечером 20 сентября глава комитета госдумы РФ по обороне и один из авторов поправок о введении в УК РФ понятий "мобилизация", "военное положение" и "военное время" Андрей Картаполов заявил , что общей мобилизации не будет.
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Пока россияне ждали обращения своего президента, индекс запросов у Google по словосочетанию "Как уехать из России" достиг максимума.
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Впоследствии анонс обращения Путина исчез с пропагандистских сайтов. В комментариях писали, что президента РФ "мобилизовали". А пропагандисты намекали, что его покажут утром 21 сентября. В ОПУ отреагировали на перенос выступления Путина. "Время переписывать речь", - написал Михаил Подоляк.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
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