"Путин забрал у меня самое родное": телеведущий из Мариуполя Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы

Об этом телеведущий написал в Instagram.

"Ночью перестало биться сердце. Трудно писать, но я это сделаю. За время войны я разговаривал с сестрой дважды. По минуте. Когда они наконец-то смогли уехать - мне позвонили родственники. Я обрадовался. Но потом позвонила сестра и сказала, что мама в коме ... "Она уже в коме давно. Я не стала тебе говорить, чтобы не расстраивать. Как появилась возможность, мы уехали... я не хотела хоронить маму у подъезда... Как это делали другие". С начала войны мама слабела с каждым взрывом. Мама болела. Но она бы еще ЖИЛА!", - написал Андрей Бедняков и добавил, что "русский мир" - хуже самой страшной болезни, "хуже рака и альцгеймера, эта идеология и армия тянет на тот свет быстрее ".

Телеведущий уверен, что рано или поздно приедет проститься с матерью, "когда на той территории снова будет висеть украинское знамя".

"Путин забрал у меня самое родное. У меня да еще тысяч украинцев. Но мы обязательно дождемся... "Я не хотела хоронить маму у подъезда. Как делали другие"... Пусть эта фраза появляется каждый раз в вашей голове, мои российские "друзья-молчуны", когда вспоминаете обо мне! Не вздумайте мне писать! Нужно срочно освободить Мариуполь! Нужно спасти людей!", - написал Бедняков.

Отметим, что в Мариуполе ежедневно ухудшается гуманитарная ситуация, там более 160 тыс. жителей не имеют доступа к воде, теплу и медицине.

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