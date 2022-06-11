В книге "1937" есть эпизод об "эксклюзивной помпе" и озере с красной водой. Локация находится на границе с оккупированным Крымом. Ситуация на момент вашего пребывания была опасной. Вам было страшно?

Адреналин, появляющийся в такие моменты, всегда превосходит страх. Понятно, что вокруг были вооруженные люди. И там такая узенькая насыпь была. А по другую сторону уже можно было увидеть россиян, которые на своем посту там стояли. Пограничники наши и пограничники российские смотрели друг на друга. Наша съемочная группа была со стороны украинских пограничников. Фактор опасности всегда есть в таких моментах. Но интересно было туда попасть, любопытно посмотреть. Интересно побывать на этой крайней точке, которую контролирует Украина. Открыть для себя что-то новое – это всегда для журналиста тот фактор, который побеждает страх. И мне кажется, что эта черта характерна для каждого журналиста, делающего свою работу. В такие моменты больше руководствуешься собственным интересом, чем страхом. Страх есть. Но он несколько уходит на второй план. И любопытство движет журналистом больше всего.

На фото: Максим Савчук и Виктор Медведчук (справа)

Книга интересна не только коррупционным фактажом и противозаконными махинациями известных личностей, но и подробностями личной жизни отдельных персонажей. Например, квартира за 13 млн долларов, или дворец с собственной парикмахерской, комнатой для шуб, помещениями для прислуги, спортзалом...

...коврохранилищем, картинохранилищем и другими помещениями, которых у обычных людей не встретишь. В их домах или тем более в квартирах.

Истории о мощнейшем нефтяном месторождении, присвоенной электроэнергии, газовых махинациях, кумовстве, бизнесе с оккупированным Крымом, Россией и ОРДЛО. Кум Путина всегда был во всех этих схемах в приоритете. Почему любимый кум Медведчук стал, условно говоря, "сиротой"?

Я думаю, что времена такие. Закончилась политическая карьера Медведчука. Я надеюсь, что она окончена окончательно. Сложилось очень много факторов. Во-первых, он находился под домашним арестом. И, в отличие от других коллег из ОПЗЖ, которые имели шанс сбежать в Европу или в другие страны, ему это было гораздо сложнее сделать. И было определенное разочарование, когда появилась информация, что Медведчук скрылся и его не могут найти. Одно время была такая информация, когда Антон Геращенко сообщил, что Медведчука нет на месте. И мы тогда в редакции подумали: как вообще такое может быть? Это же VIP-арестант. Пусть даже под домашним арестом. Как могли это допустить? Но оказалось, что украинские спецслужбы контролировали его и не дали ему скрыться. Собственно, уже позже я понял, что за ним следили, за каждым его шагом. Очевидно, что в этом случае власти понимали, что дать Медведчуку сбежать – это будет очень большой репутационный удар по власти. А во-вторых, все это закончилось красиво. Мы увидели Медведчука в наручниках.





На фото: Михаил Ткач (спиной) и Максим Савчук

В форме ВСУ, подобранной для побега, Медведчук напоминал одиозного Попандопуло в женском наряде (комедийный персонаж из к/ф "Свадьба в Малиновке", - ред.).

Для всех было неожиданно увидеть эту фотографию. Даже многие читатели в социальных сетях писали о том, что это, может быть, не Медведчук, а его двойник. Потому что он был совсем не похож на себя. Мы всегда видели его нарядным, с прической, с укладкой, в дорогом пиджаке. А в тот момент он предстал перед публикой совсем другим.

Почему мы до сих пор не услышали из допросов Медведчука о самом Путине, о подготовке к войне? Наверное, Медведчук об этом знал заранее и очень давно.

По моей информации, как только Медведчука задержали, его допрашивали почти сутками. Это были вопросы, которые ему задавали по кругу постоянно. Он отвечал на них. Я думаю, что все эти показания будут, но они будут позже. Не знаю, с какой целью это делается. Возможно, потому, что если не удастся его обменять, то будет уголовное производство. А результаты досудебного расследования разглашать нельзя. Кроме того, возможно, нужно было часть этих свидетельств обнародовать. Мы уже видели такую практику, когда Венедиктова и глава СБУ выходили и обнародовали какие-то части телефонных разговоров Медведчука. Возможно, они не видят в этом сейчас необходимости и момента, чтобы это обнародовать. А возможно это из-за каких-то процессуальных норм, и результаты этих допросов нельзя сейчас публиковать. Я думаю, если будет запрос общества, в это время, особенно в таких условиях, СБУ пойдет навстречу. И часть тех допросов будет обнародована. Мне так кажется.

Ваша книга называется "1937". И мы знаем, о чем говорит такая цифра в истории (период самых массовых политических (сталинских) репрессий в СССР, – ред.). Именно такой номерной знак для авто избрал Виктор Медведчук. Почему большинство российских чиновников, политиков, бизнесменов, в частности Путин, привязываются к символизму, датам, событиям?

Эти люди до сих пор живут в реалиях прошлого столетия. И в прошлом тысячелетии. Недавно я побывал в золотом вагоне Медведчука. И там этот человек хранит сахар 1987 года выпуска, рафинад, который выдавали на советской железной дороге. Для вашего понимания там есть и стаканы с гербами Российской Федерации. Там есть очень много вещей, которые выдают прямые отсылки к советским временам, к имперским временам. Это ностальгия по развалу советской империи, теплота и любовь ко всему, что было до 1991 года. Этот символизм в цифрах… Мне сложно объяснить эту зацикленность, эту сакральность. Почему нужен номерной знак на авто 1937? Почему вот эти все символические вещи? Вот 9 мая для россиян очень символичная дата, надуманная и мифологизированная. Видимо, поэтому нынешние российские власти пытаются показать какие-то победы, какие-то достижения. Они стали фактически заложниками дат, которые сами мифологизировали, создали. И они уже не могут иначе поступать. То есть, приходит 9 мая – обязательно, чтобы был парад. Если самолетики не пролетели, значит что-то не так в империи. Если Путин не явился, не сказал о победе, о "дедах" и обо всем таком остальном, значит, что-то не так. Мне кажется, что российские власти и российские сателлиты стали заложниками той системы координат, которую унаследовали, усилили и перенесли в современные реалии, где нет места этому. Не должно быть места.

Считаете ли вы господина Медведчука политическим трупом?

Мне кажется, что в украинской политике у него нет будущего. Из того, что я слышу от высокопоставленных должностных лиц… Например, недавно я общался с министром юстиции. Есть категорическая позиция – забрать все. Забрать и национализировать все активы, все имущество. У Медведчука в Украине нет будущего. Другая история, если удастся, и Россия пойдет на обмен, Медведчук может превратиться в Киву-2, но Киву более интеллектуального, который будет приводить какие-то статистические данные, цифры. Кива – это не та фигура, которой можно удовлетворить более или менее интеллектуальную часть населения России.

На фото: Максим Савчук (в маске) и Виктор Медведчук (справа от господина Савчука)

А если не обменяют Медведчука?

Тогда Медведчук получит срок. Но мое мнение таково, что этого не допустят и Путин заберет своего кума хотя бы потому, что там есть православная традиция, там отношения семей. Дать своему куму, даже если он не оправдал ожиданий и не эффективно использовал средства и возможности, которые ему предоставлялись, это было бы "не па понятиям" и неправильно дать своему куму просто сидеть оставшуюся жизнь в украинской тюрьме. Я думаю, что обмен может совершиться.

То есть политической вдовой Оксану Марченко еще называть рано?

Я думаю, что еще рано. Да.

В постсоветской среде принято бизнес и имущество записывать на жен, тещ, бабушек. По таким маркерам можно полностью понимать, что такой бизнес не является честным.

Да. Соглашаюсь. Это во-первых. А во-вторых, вы понимаете, что Медведчук находился под санкциями, начиная с 2014 года. И это было главным мотивом записывать все на Оксану. Он сам говорил: "Бизнесом управляю я, а владеет им моя жена". И это из-за американцев. Здесь обычный прагматизм, который используют пророссийские политики. Та же история и с Тарасом Козаком, который записывает всю свою недвижимость не на жену, а на женщину, которую он даже не "декларировал", несмотря на то что у них общий ребенок. Он нигде не указывал ее как свою спутницу жизни. И это вообще другая история. Когда у тебя есть женщина, которая фактически жена, но ты ее не "декларируешь".

На фото: Тарас Козак

Возможно, это еще более хитрый способ спрятать женщину, на которую все записано, от санкций?

Да. Это один из способов. Но, в конце концов, мы доказали, что это жена. И в книге описана ситуация, когда Козака прямо спросили: "Кто для вас эта женщина?" Пожалуй, в такой ситуации мужчина не может сказать, что она ему никто. Поэтому он вынужден был признаться в том, что особа, на которую он записывает все свои активы, это фактически его жена и мать его ребенка. Поэтому, в принципе, докопаться до этого можно и активы искать можно. История с тещами - она более интересная, потому что теща, как правило, носит другую фамилию. Не так-то просто, условно говоря, найти активы тещи. Надо выяснить девичью фамилию жены. Затем выйти на тещу. И всегда можно сказать, когда это человек старшего поколения, что в 90-х он занимался каким-то бизнесом. А тогда Украина развивалась. Это все не фиксировалось. И каждый выживал как мог. Условно говоря, теща торговала чем-нибудь с Польшей, еще с какими-то странами, насобирала капитал. И вот теща купила себе "майбах" или дворец. Поэтому эта история так популярна и у российских чиновников. Когда теща – это такой себе Фунт (персонаж романа "Золотой теленок", профессия Фунта – номинальный руководитель фирм, создаваемых ради финансовых махинаций, – ред.), на которого записываются многие активы. Иногда, понимая, что теща уже солидного возраста, заключают соглашение, что все ее имущество впоследствии переходит к ее зятю.

Отыскивая информацию о Медведчуке, Козаке, одиозном господине Воробье, вышли ли вы на какой-то отдельный, мало кому известный след Путина, Лукашенко?

На фото: Максим Савчук (справа)

То, что было найдено, есть в книге. Некоторые части были опубликованы на Радио Свобода в расследованиях. Тогда мы установили, что Медведчук связан не только с Путиным, но через олигарха Воробья с президентом Беларуси Лукашенко. История о нефтепродуктах, история об угле. Они переплелись. Мы связали две истории. С одной стороны – РФ и кум Путина, а с другой – Лукашенко и его карманный олигарх Воробей. Все они сошлись в одной точке. Когда у тебя есть одна часть пазла, потом находится другая часть. И ты видишь полную картину. Все, что найдено, есть в книге. Можно прочесть. И даже ознакомиться с тем, как это было найдено. Это иногда очень неожиданные подходы к расследованию. А по поводу дальнейших планов "относительно Медведчука", пожалуй, новых расследований уже не будет. Потому что все уже, вероятно, открыто. Единственное, что я думаю, может быть, и я этим тоже буду заниматься, - надо контролировать то, что будет с активами кума Путина. Это и труба, его особняки. Следить за тем, чтобы вдруг эти объекты снова не перешли в руки кого-то из пророссийских политиков. Потому что мы уже видели историю Межигорья, когда на конкурсе ему пытались найти управляющего. А потом оказалось, что в конкурсе победила компания, связанная с Януковичем. Сейчас нужно концентрироваться на том, чтобы эти активы не вывели куда-то, не переписали, пока будут продолжаться судебные процессы, введение санкций и возможная конфискация. А во-вторых, нужно смотреть за тем, чтобы эти активы перешли под контроль НЕ лиц, связанных напрямую с руководством РФ.

Ваша книга очень кинематографична. Это практически детективный сериал на реальных событиях.

Спасибо за такую оценку. Я не режиссер. Я не снимаю кино. Я снимаю видео расследования. Но, если кто-то изъявит желание снять фильм, я буду не против.

Есть в книге такой момент – свадьба пасынка Медведчука, сына Оксаны Марченко. В тот день вы пытались тайно фотографировать гостей. И там я увидела знакомые фамилии известных украинских артистов, веселивших гостей пророссийских политиков. Изменилось ли после полномасштабного вторжения что-то в головах таких артистов? Они наконец перестанут говорить, что музыка "вне политики"?

На фото: люди в кадре в рамках расследования журналиста Максима Савчука по поводу свадьбы пасынка Виктора Медведчука

Смотря о каких артистах речь. Мы помним историю с Иваном Дорном, к которому было очень много претензий в 2014 году. Теперь мы видим, что он полностью переключится на Украину и принимает участие в мероприятиях по поддержке Украины и пострадавших. Мы помним историю с Усиком, которого хейтили за то, что он не мог сказать, чей Крым. А 24 февраля появилась фотография с новостью, где он записался в ТРО. Прежде он отказался от того, чтобы быть в "Паломнице" Оксаны Марченко. Какие-то объяснения давал. Ту часть людей, которая более или менее лояльно была настроена и пыталась руководствоваться принципом "искусство вне политики", полномасштабное вторжение очень изменило. И мне кажется, что очень много людей, которые не до конца еще, видимо, осознавали, не до конца видели картину происходящего, они увидели то, что не видели до 24 февраля. Думаю, что для этих людей все изменилось навсегда. Но понятно, что та часть артистов, которая давно переехала в Россию и сейчас просто молчит об агрессии, сделала свой выбор. Здесь в Украине у них уже не получится работать.

Молчание – это поддержка войны в Украине.

Да. Молчание – это поддержка. Поэтому ситуация в Украине изменится к лучшему.

И вы видите, что изменилась концепция. Мы очень часто видели в предыдущие годы совместные новогодние огоньки с российскими и украинскими артистами. Теперь у нас – главная сцена. Концерты также проходят в Польше, в странах Балтии, где украинские исполнители, исполнители польские выступают на одной сцене. И даже в этом примере у нас изменился культурный геополитический вектор, стал прямым и нацеленным более на запад.

Что вы пожелаете зрителям и читателям Еспресо?

Скорейшей Победы, возвращения всех украинских территорий как можно скорее, чтобы Крым и Донбасс в полном объеме вернулись в Украину. Чтобы это возвращение застали мы, а не наши дети или внуки. Чтобы это произошло в ближайшее время. Хочется пожелать мира. Чтобы однажды утром все проснулись – а нет жертв среди гражданских, среди военных. Этого давно не было. И мы этого заслуживаем. Заслуживаем мирного неба и Победы. Пожалуй, это главное, что сейчас можно пожелать всем нам.