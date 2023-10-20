Путин якобы посетил штаб российской армии в Ростове
В ночь с 19 на 20 октября диктатор Владимир Путин якобы посетил штаб российской армии, расположенный в Ростове-на-Дону
Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА-Новости.
Как сообщает пропаганда, Владимир Путин якобы побывал в штабе российской армии, где встретился с главой генштаба террористов Валерием Герасимовым.
Военные преступники говорили о войне на Украине. В последний раз Путин якобы посещал штаб русской армии в августе.
- 17 октября глава российских террористов Владимир Путин в Пекине встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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