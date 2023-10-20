Путин якобы посетил штаб российской армии в Ростове

Об этом пишет российское пропагандистское агентство РИА-Новости.

Как сообщает пропаганда, Владимир Путин якобы побывал в штабе российской армии, где встретился с главой генштаба террористов Валерием Герасимовым.

Военные преступники говорили о войне на Украине. В последний раз Путин якобы посещал штаб русской армии в августе.