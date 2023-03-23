Отныне у рашистов за убийство или изнасилование дают меньше, чем когда назвать преступника бандитом или насильником.

Госдума приняла законы об уголовном и административном наказании за публичную дискредитацию боевиков: нарушителям грозит до 15 лет.

Это типичный признак антиутопии: критика власти, ее адептов рассматривается как преступление против государства и строго наказывается. В то же время, насильственные преступления, такие как убийство, имеют преуменьшенную важность из-за отсутствия ответственности правительства перед гражданами.

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Это типичный признак антиутопии: критика власти, ее адептов рассматривается как преступление против государства и строго наказывается

В романе "1984" Орвела есть термин как "преступление мнением": Смит, работник МинПравды, способен к самостоятельному мышлению и критическому отношению к обществу, что делает его опасным для государства. Именно за подобные "мыслепреступления" сейчас и преследуются многочисленные россияне.

Суд Екатеринбурга арестовал бывшего мэра города за публикацию "В Контакте" экстремистской символики, хотя оппозиционер даже не зарегистрирован в социальной сети.

В Москве суд арестовал гражданина за "распространение экстремистских материалов" после доноса пассажира метро, подсмотревшего в его телефон. Доносы пишут соседи, коллеги по работе, активисты.

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Правительство контролирует весь интернет, мобильную связь, а теперь вот обязало компании хранить данные внутренней активности пользователей, включая IP каждого пользователя и историю его походок.

Вскоре будут сажать за отсутствие аккаунта в соцсетях (мол, и так знаем, о чем ты, подлец, молчишь).

Вскоре будут сажать за отсутствие аккаунта в соцсетях (мол, и так знаем, о чем ты, подлец, молчишь)

Могу привести еще несколько цитат из романа "1984", в которых вы узнаете современную Московию:

"Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — это сила", — лозунг правящей партии.

"Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое", — цитата, показывающая, как "большой брат" меняет историю, чтобы заставить граждан верить в то, что ему нужно.

Интересно, а фюрер догадывается, что Орвел писал антиутопию, а не инструкцию?

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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