"Путин взял на себя вину за убийство Пригожина": российский оппозиционер Пономарев о выступлении главы РФ на Валдайском форуме
Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что Путин по своей инициативе начал говорить о гибели Пригожина и избрал наименее вероятную версию причины авиакатастрофы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Я считаю, очень важно, что Путин, выступая на Валдайском форуме, взял на себя вину за убийство Пригожина. То, что Путин говорил об этих гранатах, также о том, что не было внешнего влияния на самолет - все доказывает, что это именно он. А зачем ему об этом нужно было говорить? Считаю, чтобы подчеркнуть, что он контролирует ситуацию и это его решение, но на самом деле это показывает, что он ситуацию не контролирует, потому что всегда то, что Путин говорит, надо воспринимать наоборот. ", – заметил российский оппозиционер.
Илья Пономарев отметил, что Путин решил говорить о гибели Пригожина по своей инициативе, вопросов ему не задавали.
"Путин дал наименее вероятную версию. Все видели видео авиакатастрофы с Пригожиным, как падал самолет, у которого не было крыла. Поэтому, с вероятностью в 100% это не мог быть взрыв в пассажирском отсеке этого самолета. Путин не говорил о шасси или взрывчатке, ракету, а выбрал наименее вероятную версию, отметив, что это так и было", - резюмировал Пономарев.
Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным
23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.
Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.
Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.
По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ПИК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.
29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.
Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .
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