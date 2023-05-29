Путин вывел РФ из договора об обычных вооруженных силах в Европе

Об этом сообщают российские СМИ.

Законопроект о денонсации договора в госдуму 10 мая внес Путин. Он аргументировал необходимость денонсировать документ тем, что договор "во многом устарел и потерял связь с действительностью из-за расширения НАТО".

16 мая закон поддержала госдума, 24 мая - совет федерации.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен 19 ноября 1990 г. в Париже. Его подписали представители 16 государств-участников НАТО (США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Турция) и шесть государств-участников Организации Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Договор устанавливал квоты на количество боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007 года из-за того, что НАТО якобы отказалось ратифицировать обновленную версию документа.