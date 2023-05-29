Путин вывел РФ из договора об обычных вооруженных силах в Европе
Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о денонсации РФ договора об обычных вооруженных силах в Европе
Об этом сообщают российские СМИ.
Законопроект о денонсации договора в госдуму 10 мая внес Путин. Он аргументировал необходимость денонсировать документ тем, что договор "во многом устарел и потерял связь с действительностью из-за расширения НАТО".
16 мая закон поддержала госдума, 24 мая - совет федерации.
Договор об обычных вооруженных силах в Европе был заключен 19 ноября 1990 г. в Париже. Его подписали представители 16 государств-участников НАТО (США, Канада, Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, Дания, Исландия, Греция, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия и Турция) и шесть государств-участников Организации Варшавского договора (СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Чехословакия). Документ вступил в силу 9 ноября 1992 года.
Договор устанавливал квоты на количество боевых танков, бронированных машин, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Россия приостановила участие в договоре в июле 2007 года из-за того, что НАТО якобы отказалось ратифицировать обновленную версию документа.
- 16 мая депутаты российской госдумы приняли закон о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 40Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное