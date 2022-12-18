Путин выступит на коллегии минобороны РФ
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с руководством и ведущими сотрудниками российского министерства обороны
Речь идет о расширенном заседании коллегии ведомства. Об этом в воскресенье, 18 декабря 2022 года, проинформировали в пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" на государственном телеканале "Россия-1".
"Ожидаем важных заявлений", - сказал автор программы Павел Зарубин.
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Также на следующей неделе Путин летит в Минск, где лично встретится с руководителем Беларуси Александром Лукашенко.
Посещение Путиным Лукашенко назначено на понедельник, 18 декабря.
В пятницу, 16 декабря, Путин практически целый день провел в российском генштабе, где заслушал "предложения командующих по ближайшим и среднесрочным действиям".
- По мнению ряда украинских и западных военных, в феврале следующего 2023 года РФ попытается повторно пойти на Киев с севера.
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