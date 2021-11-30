Путин высказался по поводу возможности вторжения в Украину и назвал "красные линии", нарушение которых считает угрозой для РФ
Российская Федерация расценивает появление новейших вооружений в Украине как "красные линии"
Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме "Россия зовет", передает Еспресо.Tv.
"Где эти "красные линии"? Прежде всего создание угроз для нас, которые могут выходить из этой территории. Если и дальше все будет расширяться в этой инфраструктуре, то я уже публично говорил, если на территории Украины возникнут ударные комплексы, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия 5 минут... А нам что делать?Мы тогда должны будем что-то подобное создать по отношению к тем, кто нам так грозит", - сказал российский президент.
По его словам, Россия уже сейчас готова реагировать на появление ударных комплексов в Украине, поскольку взяла на вооружение гиперзвуковые ракеты.
"О возможности введения российских войск в Украину говорили еще в начале года, однако этого пока не произошло", - сказал Путин.
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