Путин вышел из самоизоляции, - Песков

Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто так, вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал он.

На сегодня у Путина уже запланированы первые переговоры, он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Путин заявил, что идет на самоизоляцию и не поедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе.

Впоследствии он сообщил, что решил пойти на самоизоляцию из-за того, что накануне целый день общался с сотрудником администрации, который заболел коронавирусом.

Позже Путин заявил, что несколько десятков человек из его ближайшего окружения заболели COVID-19.