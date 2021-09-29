Путин вышел из самоизоляции, - Песков
Президент России Владимир Путин закончил двухнедельную самоизоляцию
Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто так, вы видите, что это уже не самоизоляция", - сказал он.
На сегодня у Путина уже запланированы первые переговоры, он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
- Ранее Путин заявил, что идет на самоизоляцию и не поедет на саммиты ШОС и ОДКБ в Душанбе.
- Впоследствии он сообщил, что решил пойти на самоизоляцию из-за того, что накануне целый день общался с сотрудником администрации, который заболел коронавирусом.
- Позже Путин заявил, что несколько десятков человек из его ближайшего окружения заболели COVID-19.
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