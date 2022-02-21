"Путин вышел из Минских соглашений и признал себя стороной конфликта": Яценюк назвал ожидаемое признание "Л/ДНР" Россией "еще одним международным преступлением против Украины"

Об этом он сказал в эфире программы "Неделя с Марией Гурской" на Еспресо.TV.



"Путин решением о признании "независимости" "Л/ДНР" сегодня совершил еще одно международное преступление против украинского государства. По-факту, это еще одна юридическая аннексия украинской территории и такое решение Путина нуждается уже и сейчас в немедленной реакции Запада о введении новых санкций", - отметил экс-премьер.



По его мнению, Путин этим признанием выйдет из Минских соглашений, которые он же подписывал.



"Этим Путин признал, что именно он является стороной конфликта, именно он является той стороной, которая захватила украинскую территорию, а не какие-нибудь "Л/ДНР" или сепаратисты, - он лично. Это еще одно международное преступление, и фактически следующим решением Путин введет туда войска, или свои, или прикроется, потому что он не хочет делать это напрямую. Он введет туда войска ОДКБ", - подытожил Яценюк.





15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Украине не нужны территории ОРДЛО.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решение о признании "государственности" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" будет принято 21 февраля.