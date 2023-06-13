Путин выразил сожаление из-за того, что подрыв Каховской ГЭС якобы сорвал наступление ВСУ на этом направлении
Путин выразил сожаление из-за того, что подрыв Каховской ГЭС якобы сорвал наступление ВСУ на этом направлении, ведь там были лучшие позиции армии РФ
Об этом он рассказал во время общения с военкорами, передает РБК.
Путин сообщил, что Россия не заинтересована в подрыве Каховской ГЭС и назвал причины. Первая – это ущерб "новым российским территориям". Вторая – там собирались наступать ВСУ.
"Скажу странную вещь, но все-таки. К сожалению, это (разрушение Каховской ГЭС, - ред.) сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше, чтобы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не произошло", - объяснил президент.
Также он заметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения Каховской ГЭС для России не проблема. Для ее решения будут привлечены войска химзащиты.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она была полностью разрушена. В МВД Украины сразу начало эвакуировать гражданское население из ряда населенных пунктов, попавших в потенциальные зоны затопления на правобережье реки Днепр. Также часть жителей эвакуировалась самостоятельно. Между тем жители временно оккупированных населенных пунктов на левобережье оказались без помощи. В частности, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты изолировали Олешки Херсонской области и эвакуировали только жителей с российским паспортом. А депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал в эфире Еспресо, что оккупанты разместили позиции на крышах подтопленных домов левобережной Херсонщины и обстреливают людей, которые пытаются выбраться из водной ловушки.
- В результате подтопления из-за подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС в Херсонской области по состоянию на вечер 12 июня было известно о гибели 10 человек. Еще два человека погибли в Николаевской области. К вечеру 12 июня 41 человек считается пропавшим без вести
- 13 июня в ООН заявили, что миссия Организации готова посетить левобережье Херсонщины, но Россия не дает гарантий безопасности.
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