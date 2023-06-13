Об этом он рассказал во время общения с военкорами, передает РБК.

Путин сообщил, что Россия не заинтересована в подрыве Каховской ГЭС и назвал причины. Первая – это ущерб "новым российским территориям". Вторая – там собирались наступать ВСУ.

"Скажу странную вещь, но все-таки. К сожалению, это (разрушение Каховской ГЭС, - ред.) сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению — почему? Потому что лучше, чтобы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не произошло", - объяснил президент.

Также он заметил, что затопление скотомогильников и кладбищ после разрушения Каховской ГЭС для России не проблема. Для ее решения будут привлечены войска химзащиты.