Об этом пишет Sky News.

Поскольку действие черноморского зернового соглашения должно завершиться 17 июля, Россия и Украина должны договориться о продлении ее действия. Однако во время разговора с президентом ЮАР Путин снова заявил, что его требования не были выполнены.

Отмечается, что зерновое соглашение обеспечивает безопасный коридор для экспорта украинского зерна через Черное море в развивающиеся страны. По словам сторонников соглашения, оно помогает снизить цены на продовольствие в африканских странах.

Однако Путин отвергает продление соглашения на том основании, что Запад должен устранить препятствия для экспорта российского продовольствия и удобрений.

Путин также отверг попытку, предпринятую в прошлом месяце делегацией африканских лидеров, включая президента Рамафоса, добиться договоренности между Украиной и Россией относительно "мер укрепления доверия", поскольку они базировались на принципе восстановления международно признанных границ Украины.

Южная Африка выработала менее четкий подход к войне, чем Запад или такие ключевые союзники России как Беларусь.

Что известно о зерновом соглашении

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продлевали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия. оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая. Для его продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмену ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие зернового соглашения было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

5 июня в РФ заявили, что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили, что не видят готовности россиян продолжать зерновую инициативу. Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

ООН и Турция выступили посредниками между Россией и Украиной по заключению "зернового соглашения", чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис, обострившийся из-за вторжения РФ и блокады украинских портов.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил 8 июля, что его страна ведет работу над продлением зернового соглашения на два года.

Впоследствии, 12 июля, Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению зернового соглашения. В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить зерновое соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

13 июля Путин объявил о том, что Россия продолжит зерновое соглашение"тогда, когда будет выполнено обязательство перед ним, но ЕС против подключения Россельхозбанка к SWIFT, как ранее требовали в Кремле.

В пятницу, 14 июля, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил , что президент России Владимир Путин соглашается с его мнением о продлении действия зернового соглашения. Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это заявление.