Путин выполнил свою задачу номер один, – политтехнолог Голобуцкий

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

Алексей Голобуцкий отметил, что уровень амбициозности планов Путина вряд ли кто-либо знает до конца.

"Но задачу номер один, которую он перед собой ставил, уже выполнил полностью. А именно - получил поддержку от российского населения, полностью закрыл страну, превратил электоральную автократию в чистую деспотию без лишних элементов", - пояснил политтехнолог.

Голобуцкий добавил, что, к примеру, в РФ уже рассматривается законопроект о смертной казни за фейки. Алексей прокомментировал такую инициативу, как замечательную уголовную статью.

"Все идет у Путина по плану, все задачи выполняются. Только в эти задачи не входит доведение России до крайнего экономического падения, поэтому можно рассчитывать и на долгую войну, и на определенное перемирие. Кстати, в 2014 году Путин мог продолжить войну, но на тот момент понимал, что вызовы и риски больше, чем он может получить, захватив еще одну область", – напомнил политтехнолог.

Алексей Голобуцкий уверен на 99%, что с тем уровнем пропаганды, который есть в России, своему населению смогут "ввернуть" все, что угодно.

Сотрудники американской разведки скептически относятся к тому, что изменения российского общественного мнения о войне в Украине повлияют на готовность Путина прекратить конфликт.

Генерал, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что Путин будет иметь проблемы в самой России, когда станет очевидной его неспособность завоевать Украину

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