Путин выполнил свою задачу номер один, – политтехнолог Голобуцкий
Алексей Голобуцкий считает, что война дала возможности российской пропаганде получить все ресурсы для удержания внутреннего потребителя в информационной изоляции и увеличивать его удаление от внешнего мира
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
Алексей Голобуцкий отметил, что уровень амбициозности планов Путина вряд ли кто-либо знает до конца.
"Но задачу номер один, которую он перед собой ставил, уже выполнил полностью. А именно - получил поддержку от российского населения, полностью закрыл страну, превратил электоральную автократию в чистую деспотию без лишних элементов", - пояснил политтехнолог.
Голобуцкий добавил, что, к примеру, в РФ уже рассматривается законопроект о смертной казни за фейки. Алексей прокомментировал такую инициативу, как замечательную уголовную статью.
"Все идет у Путина по плану, все задачи выполняются. Только в эти задачи не входит доведение России до крайнего экономического падения, поэтому можно рассчитывать и на долгую войну, и на определенное перемирие. Кстати, в 2014 году Путин мог продолжить войну, но на тот момент понимал, что вызовы и риски больше, чем он может получить, захватив еще одну область", – напомнил политтехнолог.
Алексей Голобуцкий уверен на 99%, что с тем уровнем пропаганды, который есть в России, своему населению смогут "ввернуть" все, что угодно.
- Сотрудники американской разведки скептически относятся к тому, что изменения российского общественного мнения о войне в Украине повлияют на готовность Путина прекратить конфликт.
- Генерал, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что Путин будет иметь проблемы в самой России, когда станет очевидной его неспособность завоевать Украину
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное