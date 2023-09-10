Мол, они только мечтают, чтобы накормить весь мир, но "подлый Запад" не выполняет свои обязательства. Бункерного деда снова "надули", и потому возобновление зерновой сделки невозможно.

Это очень древняя схема российской пропаганды – переводить вину за собственные преступления на другого. Желательно – на жертву собственной агрессии.

Они напали на Украину, и этим сделали невозможным привычный вывоз украинского зерна на продажу. Именно это – основа всех бед с продовольствием в мире.

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В то же время все время, пока идет война, они делают вид перед государствами Азии и Африки, что очень хотят решать продовольственные проблемы. Даже "дарят" зерно. Даже пошли на заключение "зернового соглашения". А потом сами из нее вышли, потому что их стратегическая цель – экономическое подавление Украины, но так, чтобы в этом делать виновной саму Украину. Чтобы реноме среди "африканских друзей" не страдало.

Отсюда – эти постоянные жалобы "вечно-надутого" деда. Таким образом, он, агрессор, хочет показывать себя жертвой, чтобы потом, опираясь на это, убеждать всех, что это не он задрал цены на все и инфляцию в мире, а "кураторы запада и еврейские нацисты".

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

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