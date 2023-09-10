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OPINION

Путин выдает себя за жертву и в "зерновом соглашении"

Петр Олещук
10 сентября, 2023 воскресенье
12:02
Мнение

Интересно, что на фоне новых разговоров о "зерновом соглашении", стимулировавших последние путешествия Эрдогана, российская сторона продолжает "прожимать" собственную пропагандистскую интерпретационную схему событий

Мол, они только мечтают, чтобы накормить весь мир, но "подлый Запад" не выполняет свои обязательства. Бункерного деда снова "надули", и потому возобновление зерновой сделки невозможно.

Это очень древняя схема российской пропаганды – переводить вину за собственные преступления на другого. Желательно – на жертву собственной агрессии.

Они напали на Украину, и этим сделали невозможным привычный вывоз украинского зерна на продажу. Именно это – основа всех бед с продовольствием в мире.

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В то же время все время, пока идет война, они делают вид перед государствами Азии и Африки, что очень хотят решать продовольственные проблемы. Даже "дарят" зерно. Даже пошли на заключение "зернового соглашения". А потом сами из нее вышли, потому что их стратегическая цель – экономическое подавление Украины, но так, чтобы в этом делать виновной саму Украину. Чтобы реноме среди "африканских друзей" не страдало.

Отсюда – эти постоянные жалобы "вечно-надутого" деда. Таким образом, он, агрессор, хочет показывать себя жертвой, чтобы потом, опираясь на это, убеждать всех, что это не он задрал цены на все и инфляцию в мире, а "кураторы запада и еврейские нацисты".

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Об авторе. Петр Олещук, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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