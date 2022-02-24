Путин выбрал войну против Украины, которая приведет к человеческим жертвам, - Байден

Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома.



"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, страдающим неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил. Президент Путин избрал умышленную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", - подчеркнул Байден.

Он отметил, что только РФ несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.



Байден отметил, что США с партнерами и союзниками остаются едиными и решительными, а мир привлечет Россию к ответственности.



США будут следить за ситуацией, встретятся с лидерами G7 и обратиться к народу США, чтобы рассказать, как Вашингтон с союзниками ответит на акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности.



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