Путин выбрал войну против Украины, которая приведет к человеческим жертвам, - Байден
Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин избрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям
Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома.
"Молитвы всего мира сегодня с народом Украины, страдающим неспровоцированным и неоправданным нападением российских вооруженных сил. Президент Путин избрал умышленную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания", - подчеркнул Байден.
Он отметил, что только РФ несет ответственность за смерти и разрушения, которые принесет это нападение.
Байден отметил, что США с партнерами и союзниками остаются едиными и решительными, а мир привлечет Россию к ответственности.
США будут следить за ситуацией, встретятся с лидерами G7 и обратиться к народу США, чтобы рассказать, как Вашингтон с союзниками ответит на акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное