Путин выбрал козла отпущения за провал в Украине, - Илья Пономарев
Министра обороны Сергея Шойгу могут обвинить в коррупции и хищениях в армии, или он возглавит переворот и сметет Путина.
Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, передает Эспрессо.TV .
По последним данным из Москвы, ответственным за провалы России в войне против Украины президент РФ "назначит" главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.
"Козлом отпущения за провалы в Украине назначен Шойга. Сейчас "раскроются" коррупция и приписки в армии. Заодно и конкурента уберут...", - написал он.
Ранее подобную информацию распространил журналист Джеймс Пачилео со ссылкой на предположение официальных лиц в США.
"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается переворот на следующей неделе. Растущая дистанция между людьми и разговоры за закрытыми дверями свидетельствуют о том, что разрабатывается замена. Считается вероятным, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену", - отметил репортер.
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