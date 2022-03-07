Путин выбрал козла отпущения за провал в Украине, - Илья Пономарев

Об этом в Facebook сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, передает Эспрессо.TV .

По последним данным из Москвы, ответственным за провалы России в войне против Украины президент РФ "назначит" главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

"Козлом отпущения за провалы в Украине назначен Шойга. Сейчас "раскроются" коррупция и приписки в армии. Заодно и конкурента уберут...", - написал он.

Ранее подобную информацию распространил журналист Джеймс Пачилео со ссылкой на предположение официальных лиц в США.

"Официальные лица США предполагают, что Путин опасается, что Сергей Шойгу попытается переворот на следующей неделе. Растущая дистанция между людьми и разговоры за закрытыми дверями свидетельствуют о том, что разрабатывается замена. Считается вероятным, что Шойгу будут судить за коррупцию и государственную измену", - отметил репортер.

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