Путин вводит химические войска для провокации на заводе "Крымский титан", - партизаны
Российские преступники готовятся к провокации на химическом заводе "Крымский титан"
Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.
Президент РФ Владимир Путин отдал приказ войскам химической защиты войти на территорию Херсонской области. Официально это делается для ликвидации последствий "прорыва" Каховской ГЭС.
Но химические войска не предназначены для выполнения подобных задач, в отличие от гражданских структур.
По информации источника, реальная цель размещения там химических войск может состоять в провокации на заводе "Крымский титан".
"Россия может устроить очередную техногенную катастрофу для обороны Крымского полуострова. Не хочется в это верить, но нужно готовиться к самому худшему сценарию. После Каховской трагедии не остается сомнения, что они могут пойти на все", - говорится в сообщении.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщал, что оккупанты заминировали химический завод "Крымский титан" на временно оккупированном полуострове.
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