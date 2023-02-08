Путин втянул себя в войну на истощение, – военный эксперт Самусь

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Заявления Байдена – это политический манифест, который на фоне визита президента Зеленского в Великобританию и ЕС демонстрирует существование антипутинской коалиции не только на словах, а и в делах. Уже премьер-министр Великобритании заявил о подготовке пилотов, а это значит, что Великобритания может предоставить нам свои Eurofighter - это суперсамолет, лучший в мире. Даже одна эскадрилья таких самолетов поможет нам властвовать в воздухе на определенных участках фронта, и при наступлении это невозможно переоценить", - подчеркнул Самусь.

Военный эксперт также добавил, что Путин сам себя втянул в войну на истощение.

"Саммит ЕС провозгласит тот же тезис, что европейцы будут с Украиной до победы. Все уже поняли, что Путин не сможет остановиться, он сам себя загнал в угол. Он хотел легкой операции, чтобы Украина упала к его ногам. Сейчас Путин находится в ситуации, когда он сам втянул себя в войну на истощение, сейчас многое зависит от единства НАТО, ЕС и США.Заявления Байдена и визит Зеленского демонстрируют, что украинско-западная коалиция готова к войне на истощение.Теперь увидим, как Путин будет на это реагировать. Если он будет реагировать только мобилизованными, то шансов у него нет", - отметил Самусь.