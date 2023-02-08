Путин втянул себя в войну на истощение, – военный эксперт Самусь
Военный эксперт, директор New Geopolitics Research Михаил Самусь считает, что украинско-западная коалиция готова к войне на истощение
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"Заявления Байдена – это политический манифест, который на фоне визита президента Зеленского в Великобританию и ЕС демонстрирует существование антипутинской коалиции не только на словах, а и в делах. Уже премьер-министр Великобритании заявил о подготовке пилотов, а это значит, что Великобритания может предоставить нам свои Eurofighter - это суперсамолет, лучший в мире. Даже одна эскадрилья таких самолетов поможет нам властвовать в воздухе на определенных участках фронта, и при наступлении это невозможно переоценить", - подчеркнул Самусь.
Военный эксперт также добавил, что Путин сам себя втянул в войну на истощение.
"Саммит ЕС провозгласит тот же тезис, что европейцы будут с Украиной до победы. Все уже поняли, что Путин не сможет остановиться, он сам себя загнал в угол. Он хотел легкой операции, чтобы Украина упала к его ногам. Сейчас Путин находится в ситуации, когда он сам втянул себя в войну на истощение, сейчас многое зависит от единства НАТО, ЕС и США.Заявления Байдена и визит Зеленского демонстрируют, что украинско-западная коалиция готова к войне на истощение.Теперь увидим, как Путин будет на это реагировать. Если он будет реагировать только мобилизованными, то шансов у него нет", - отметил Самусь.
- 3 февраля Пентагон объявил о новом пакете оборонной помощи Украине на $2,2 млрд. Он содержит 250 единиц Javelin, 155-мм артиллерийские боеприпасы, 120-мм минометные мины, 190 тяжелых пулеметов с боеприпасами, два зенитных ракетных комплекса среднего радиуса действия HAWK, 4 радара воздушной разведки, 20 контрбатарейных радаров, зенитные пушки и боеприпасы к ним.
- Президент США Джо Байден отметил , что Штаты продолжат поддерживать Украину и будут с нашим государством столько, сколько потребуется.
- Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию для встречи с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом III
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.97
- Актуальное
- Важное