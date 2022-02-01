Путин: Вступление Украины в НАТО подорвет российскую безопасность

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы зачем подписывали (с НАТО, - ред.) соответствующие договоры в Стамбуле и Астане? Где написано, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет других. Ну вот, мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить внимание", - подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что политика открытых дверей в НАТО нигде не закреплена.

"Где она прописана? Нигде… Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех сторон: и Украины, и европейских стран, и России", - сказал он.

По его словам, Украина "создает" угрозы для себя, пытаясь создать их для Российской Федерации.

"По поводу Минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим, что Украина хочет их выполнять, нас все время обвиняют, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит минские соглашения, то она развалится. А никто не думал, что если она создаст такие угрозы (вступлением в НАТО, - ред.) для России, она создает аналогичные угрозы для себя? Это все вопросы, требующие очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга", - заявил Путин.

Он считает, что США будто бы не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются сдерживать Россию.

"В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в вооруженный конфликт, и заставить союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударные системы и стимулировать каких-то бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И, таким образом, все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - добавил Путин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb