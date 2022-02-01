Путин: Вступление Украины в НАТО подорвет российскую безопасность
Президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины в НАТО может подорвать сохранность РФ. Он считает, что Украина "создает" угрозы для себя, пытаясь создать их для России
Об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном.
"Мы зачем подписывали (с НАТО, - ред.) соответствующие договоры в Стамбуле и Астане? Где написано, что ни одна страна не может обеспечивать свою безопасность за счет других. Ну вот, мы говорим, что принятие Украины в НАТО подрывает нашу безопасность и просим обратить внимание", - подчеркнул Путин.
Президент РФ отметил, что политика открытых дверей в НАТО нигде не закреплена.
"Где она прописана? Нигде… Надо найти способ обеспечить безопасность и интересы всех сторон: и Украины, и европейских стран, и России", - сказал он.
По его словам, Украина "создает" угрозы для себя, пытаясь создать их для Российской Федерации.
"По поводу Минских соглашений. Мы, с одной стороны, слышим, что Украина хочет их выполнять, нас все время обвиняют, что мы не выполняем Минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит минские соглашения, то она развалится. А никто не думал, что если она создаст такие угрозы (вступлением в НАТО, - ред.) для России, она создает аналогичные угрозы для себя? Это все вопросы, требующие очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга", - заявил Путин.
Он считает, что США будто бы не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются сдерживать Россию.
"В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в вооруженный конфликт, и заставить союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударные системы и стимулировать каких-то бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И, таким образом, все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - добавил Путин.
- Напомним, 26 января НАТО и США направили России ответы на гарантии безопасности. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что обнародовать ответы не планируют. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна отказаться от агрессивных действий и вывести войска из Украины.
- Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд заявила, что у США есть надежда, что Россия вернется за стол переговоров, когда изучит ответы на "гарантии безопасности".
- В пятницу, 28 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если будет полномасштабная война, она будет и на границах некоторых стран НАТО. Также он сказал, что санкции против Российской Федерации должны вводиться уже сейчас, а не "после".
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что основные месседжи, изложенные в ответах Альянса на "гарантии безопасности" России, касаются помощи Украине в усилении обороны, готовности нарастить силы на Восточном фланге и тяжелых последствий для РФ в случае усиления агрессии.
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