Об этом сообщили на сайте президента Белоруссии.

Отмечают, что переговоры между президентами обеих стран состоятся в формате "один на один".

В ходе встречи Путин и Лукашенко подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. Также уделят внимание сотрудничеству в энергетической сфере и вопросам безопасности.

"Президенты обменяются мнениями по ситуации в стране и мире, обсудят общие меры реагирования на вызовы", - говорится в сообщении.

Также в заявлении отмечают, что до встречи президентов пройдут переговоры с главами министерств и ведомств Беларуси и России. В ходе нее стороны обсудят наиболее актуальные вопросы "белорусско-российской интеграции". При этом в сообщении не упоминают Украину.

В последний раз Владимир Путин был в Белоруссии с визитом летом 2019 года.

3 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение об "обеспечении региональной безопасности".

4 декабря Институт изучения войны отметил, что министр обороны РФ Шойгу летал в Минск, чтобы снова надавить на Лукашенко поддержать войну в Украине.