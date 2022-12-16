Путин встретится с Лукашенко в Минске: о чем будут говорить
В понедельник, 19 декабря, президент России Владимир Путин встретится в Минске с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко
Об этом сообщили на сайте президента Белоруссии.
Отмечают, что переговоры между президентами обеих стран состоятся в формате "один на один".
В ходе встречи Путин и Лукашенко подробно обсудят ход реализации принятых ранее союзных программ. Также уделят внимание сотрудничеству в энергетической сфере и вопросам безопасности.
"Президенты обменяются мнениями по ситуации в стране и мире, обсудят общие меры реагирования на вызовы", - говорится в сообщении.
Также в заявлении отмечают, что до встречи президентов пройдут переговоры с главами министерств и ведомств Беларуси и России. В ходе нее стороны обсудят наиболее актуальные вопросы "белорусско-российской интеграции". При этом в сообщении не упоминают Украину.
В последний раз Владимир Путин был в Белоруссии с визитом летом 2019 года.
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