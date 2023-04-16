Путин встретился в Москве с министром обороны Китая
Министр обороны Китая Ли Шанфу прибыл в Москву, где провел встречу с президентом России Владимиром Путиным
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу", – говорится в сообщении.
В ходе встречи Путин заявил, что отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.
Он также рассказал, что страны регулярно обмениваются военной информацией и проводят совместные учения. В свою очередь министр обороны КНР сказал, что "отношения двух стран превосходят военно-политические союзы холодной войны".
- Ранее стало известно, что министр обороны Китая Ли Шанфу, недавно вступивший в должность, 16-19 апреля совершит визит в Россию по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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