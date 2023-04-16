Путин встретился в Москве с министром обороны Китая

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Путин провел рабочую встречу с членом Госсовета Китая, министром обороны КНР Ли Шанфу", – говорится в сообщении.

В ходе встречи Путин заявил, что отношения РФ и Китая хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.

Он также рассказал, что страны регулярно обмениваются военной информацией и проводят совместные учения. В свою очередь министр обороны КНР сказал, что "отношения двух стран превосходят военно-политические союзы холодной войны".