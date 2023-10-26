Путин встретился с оппозиционером Явлинским: вроде бы говорили не о выборах, а о прекращении огня в Украине

Об этом сообщила пресс-служба партии "Яблоко", информирует "Медуза".

В сообщении утверждается, что главной темой обсуждения была "необходимость соглашения о прекращении огня в СВО".

В партии заявили, что прекращение огня - "принципиальная позиция Явлинского". Политик считает, что необходимо как можно быстрее вступать в переговоры, он готов лично в них участвовать.

"Президентские выборы 2024 года не обсуждались. Ранее Григорий Явлинский неоднократно публично заявлял о том, что рассмотрит возможность участия в президентских выборах, если граждане сами и по своей инициативе соберут не менее 10 миллионов подписей за его выдвижение", - заявили в пресс-службе.

Пресссекретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать встречу Путина с Явлинским.