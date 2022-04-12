Путин встретился с Лукашенко: обсудили войну против Украины и "единое оборонное пространство"
Президент Владимир Путин обсудил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко формирование единого оборонного пространства между странами
Об этом сообщают РосСМИ.
"Обсудили и вопросы формирования единого оборонного пространства и обеспечения безопасности наших государств, проанализировали меры по защите западных рубежей, а также ход военно-технического сотрудничества, уточнили планы совместных учений. Подробно проинформировал Александра Григорьевича о развитии специальной военной операции на Донбассе и ходе переговорного процесса по этой теме", - сказал Путин.
Лукашенко назвал зверства в Буче "британской спецоперацией". Путин назвал эти события "фейком".
Президент также прокомментировал мирные переговоры.
"Мне сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам, подробностей пока не знаю", - отметил Путин.
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