Об этом сообщают российские СМИ.

Во время встречи, которая состоялась 13 марта, Путин попросил Кадырова поблагодарить чеченцев, участвующих в "специальной военной операции", как в РФ называют войну против Украины.

"Я вижу, как ваши ребята воюют в зоне "СВО", и передайте им наилучшие слова, спасибо им большое", - сказал Путин.

Он также похвалил Кадырова за то, что под его руководством продолжает "расцветать" Чечня и ее столица Грозный.

"Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, равно как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю - и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - рассказал Путин.

Кадыров в ответ пообещал Путину выполнять все его приказы и быть с ним "до победного конца".

"Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение "СВО" и считают необходимым достижение ее целей и задач", - заверил Кадыров.