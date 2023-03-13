Путин встретился с Кадыровым и похвалил чеченцев, воюющих против Украины
Российский диктатор Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и поблагодарил чеченцев, которые воюют против Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
Во время встречи, которая состоялась 13 марта, Путин попросил Кадырова поблагодарить чеченцев, участвующих в "специальной военной операции", как в РФ называют войну против Украины.
"Я вижу, как ваши ребята воюют в зоне "СВО", и передайте им наилучшие слова, спасибо им большое", - сказал Путин.
Он также похвалил Кадырова за то, что под его руководством продолжает "расцветать" Чечня и ее столица Грозный.
"Грозный продолжает расцветать. Я знаю, что город активно развивается, равно как и Чеченская Республика в целом. И вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю - и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется", - рассказал Путин.
Кадыров в ответ пообещал Путину выполнять все его приказы и быть с ним "до победного конца".
"Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение "СВО" и считают необходимым достижение ее целей и задач", - заверил Кадыров.
- 3 марта немецкое издание Bild написало, что Рамзан Кадыров испытывает серьезные проблемы со здоровьем .
- 4 марта Владимир Путин провел встречу с 17-летним сыном Рамзана Кадырова.
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