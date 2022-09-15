Путин встретился с главой Китая и поблагодарил за "сбалансированную позицию" в отношении Украины
Президент России Владимир Путин встретился в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с главой КНР Си Цзиньпином
Об этом сообщает Reuters.
Путин заявил, что Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по отношению к украинскому кризису. Также он заявил, что Москва твердо придерживается "политики одного Китая" и осуждает США за провокации в тайваньском проливе.
Си в ответ заявил, что Китай готов вместе с Россией вывести изменяющийся мир на траекторию устойчивого развития.
- Си Цзиньпин и Путин хотят создать новый мировой порядок, но неудача России в Украине может испортить их планы.
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