Путин встретился с главой Китая и поблагодарил за "сбалансированную позицию" в отношении Украины

Об этом сообщает Reuters.

Путин заявил, что Россия высоко ценит сбалансированную позицию КНР по отношению к украинскому кризису. Также он заявил, что Москва твердо придерживается "политики одного Китая" и осуждает США за провокации в тайваньском проливе.

Си в ответ заявил, что Китай готов вместе с Россией вывести изменяющийся мир на траекторию устойчивого развития.

Си Цзиньпин и Путин хотят создать новый мировой порядок, но неудача России в Украине может испортить их планы.

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