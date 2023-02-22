Об этом сообщают российские СМИ.

Путин принял Ван И, который является заведующим канцелярией ЦК компартии Китая по иностранным делам, в Кремле 22 февраля.

Президент России заявил, что сейчас международные отношения приобрели более острый характер, чем до "распада двуполярной системы", и добавил, что ожидает запланированного на весну визита лидера Китая Си Цзиньпина.

"Конечно, мы ждем главу КНР с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше. Мы реализуем наши планы о личных встречах, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", - сказал Путин.

Ван И отметил, что отношения РФ и Китая не подвергаются давлению со стороны третьих стран.

"Отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран, но и не подвергаются давлению со стороны третьих стран", - сказал Ван И.