Путин встретился с главным дипломатом Китая и поделился ожиданиями от визита Си Цзиньпина
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с членом ЦК компартии КНР Ван И заявил, что рассчитывает на новый толчок в отношениях Москвы и Пекина
Об этом сообщают российские СМИ.
Путин принял Ван И, который является заведующим канцелярией ЦК компартии Китая по иностранным делам, в Кремле 22 февраля.
Президент России заявил, что сейчас международные отношения приобрели более острый характер, чем до "распада двуполярной системы", и добавил, что ожидает запланированного на весну визита лидера Китая Си Цзиньпина.
"Конечно, мы ждем главу КНР с визитом в Россию. Мы договаривались об этом раньше. Мы реализуем наши планы о личных встречах, которые дадут дополнительный толчок в развитии наших отношений", - сказал Путин.
Ван И отметил, что отношения РФ и Китая не подвергаются давлению со стороны третьих стран.
"Отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран, но и не подвергаются давлению со стороны третьих стран", - сказал Ван И.
- 21 февраля стало известно, что Си Цзиньпин намерен посетить Москву в ближайшие месяцы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.22
Покупка 39.22Продажа 39.87
-
EUR
Покупка 41.29Продажа 42.15
- Актуальное
- Важное