Об этом сообщают российские пропагандисты.

В частности, Путин встретился с предводителем так называемой ДНР Денисом Пушилиным и с предводителем т.н. ЛНР Леонидом Пасечником, ставленником оккупантов в Запорожской области Евгением Балицким и гауляйтером в Херсонской области Владимиром Сальдо.

Беседуя с Пушилиным, Путин заявил, что 5 апреля защитники Украины выпустили 300 снарядов "в одно место", при этом якобы не только российские военные пострадали, но и были убиты 14 попавших в плен украинских военных.

"Наша задача – отодвигать их на такое расстояние, с которого они не могут наносить нам вреда", - заявил Путин.

Также он рассказал о планах строительства новых участков железной дороги на временно оккупированных украинских территориях, которые он называет "новыми регионами РФ".

Балицкому Путин наобещал, что Россия построит на захваченных территориях медучреждения, которые будут "намного лучше", чем в областных центрах, которые россияне не смогли взять под контроль.

С Сальдо российский диктатор затронул тему газа для Херсонской области.

Пчеловод пожаловался на сильный снег в Луганской области и обрывы линий электропередач, мол, в некоторых местах насыпало метр-полтора снега.

Отметим, что встреча Путина с гауляйтерами в Украине проходит накануне ожидаемого наступления ВСУ по разным направлениям, которое может начаться уже через несколько недель.